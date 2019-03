Mondial 2023 de rugby: Bernard Laporte espère une qualification de l’Algérie

Le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte, a estimé lors d’une visite à Alger que son sport connaîtrait un grand boom en Algérie en cas de qualification des « Fennecs » pour la Coupe du monde 2023. « Je peux vous garantir que vous allez alors multiplier par dix le nombre de licenciés en Algérie, a assuré le patron de la FFR, ce 31 mars 2019, au micro de notre correspondant Safir Jalal. Et, entre vous et moi, ce serait une très bonne chose pour nous aussi. Parce que de nombreux jeunes pourraient venir vers le rugby et ne le font pas. Or, je suis convaincu que, si l’Algérie dispute la Coupe du monde, ça va être énorme pour nous aussi, et pour la Fédération française en termes de licenciés ». L’ex-sélectionneur explique en outre que la formation est certes primordiale mais qu’elle ne fait pas tout : « Je suis convaincu, et c’est pareil en France, que, si on veut développer un sport, il faut une équipe nationale forte. L’équipe nationale, c’est la vitrine. Si on veut que les jeunes aient envie de leur ressembler, il faut que ces équipes gagnent, qu’elles soient belles, qu’il y ait des stars. » La Fédération algérienne de rugby, récemment reconnue par World Rugby, a connu une ascension rapide. Sa sélection fanion évoluera ainsi pour la première fois en première division de la Coupe d’Afrique des nations, la Gold Cup.