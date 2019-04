Ligue 1: le PSG rate l’occasion de fêter son titre chez lui

Après quinze victoires en autant de matches joués à domicile en Ligue 1 en cette saison 2018-2019, le PSG connaît un premier coup d’arrêt à un bien mauvais moment. Ce dimanche 7 avril, les champions de France en titre pouvaient valider leur propre succession en l’emportant face à Strasbourg. Le match nul concédé plus tôt par Lille à Reims (1-1) leur offrait cette balle de titre. Eh bien, c’est raté. Dans cette rencontre de clôture de la 31e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a concédé le match nul face aux Strasbourgeois (2-2). Le titre leur tendait les bras : il ne tombera dans l’escarcelle parisienne que plus tard.

Choupo-Moting se loupe, Strasbourg en profite

Mathématiquement, Lille est encore dans le coup, mais avec 20 points d’avance, personne ne croit à un retour des Dogues d’ici la fin de la saison. Les Lillois accueilleront d’ailleurs le PSG dimanche 14 avril, lors de la prochaine journée. Ce sera peut-être le match où le leader entérinera son sacre. Au moins que les Nordistes ne repoussent, eux aussi, l’inéluctable.

Tout était bien parti pourtant ce dimanche au Parc des Princes avec l’ouverture du score d’Eric Maxim Choupo-Moting (13e), titulaire en attaque avec Christopher Nkunku en l’absence d’Edinson Cavani et de Neymar, blessés. Kylian Mbappé, lui, était remplaçant. Mais Strasbourg, récent vainqueur de la Coupe de la Ligue, s’est rebiffé. Nuno Da Costa a égalisé (26e) et Choupo-Moting a raté un but tout fait juste derrière. Puis, une superbe frappe d’Anthony Gonçalves a glacé le Parc (38e). Strasbourg a atteint la pause avec l’avantage au score et l’a longtemps gardé, ce qu’aucune autre équipe française n’a réussi à faire cette saison dans ce stade.

Kylian Mbappé a insisté mais n'a pas marqué pour Paris face à Strasbourg (2-2), le 7 avril 2019. Benoît Tessier/Reuters

La saison parisienne perd de son éclat

En seconde période, la nervosité a gagné le camp parisien et Thomas Tuchel a fini par se faire expulser. L’entrée en jeu de Kylian Mbappé pour la dernière demi-heure a redonné du peps au PSG. Les occasions se sont multipliées, la barre transversale a frustré Daniel Alves, et à force d’insister, le verrou alsacien a fini par céder. Thilo Kehrer a repris de la tête un corner de Julian Draxler et ramené Paris à hauteur des visiteurs (82e). Strasbourg a encore plié mais n’a plus cédé.

Le PSG concède ainsi son premier match nul à domicile en championnat et n’égale pas son record de précocité de la saison 2015-2016, quand il avait validé son titre de champion après 30 journées seulement (il s’agissait ce dimanche de la 31e journée, mais ce PSG 2018-2019 a un match en retard de la 28e journée à disputer). Le RC Strasbourg lui réussit assez peu : au match aller à La Meinau, il y avait déjà eu match nul (1-1), et lors de leur opposition gagnée en Coupe de France le 23 janvier (2-0), Neymar a rechuté de sa fracture du cinquième métatarsien. Les supporters parisiens peuvent faire la moue. Ils espéraient fêter le 8e titre de l’histoire de leur club dans leur jardin du Parc des Princes, ils devront peut-être le faire à l’extérieur. Ce n’est que partie remise, mais cette saison, déjà marquée par le fiasco en Ligue des champions, se termine un peu poussivement.