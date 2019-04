Ligue des champions: Manchester City veut surfer sur la vague

Favori sur le papier, Manchester City qui va affronter Tottenham en quarts de finale aller de la Ligue des champions, surfe sur une série de 22 victoires en 23 matches consécutifs depuis le 30 décembre dernier, toutes compétitions confondues. Un duel 100% anglais entre les « Spurs » et les « Citizens », inédit sur la scène européenne.

Guardiola : « Cette saison est déjà incroyable »

Les hommes de Pep Guardiola, qui n'ont pas encaissé de but lors de leurs trois dernières sorties, sont encore engagés dans la course à un improbable quadruplé : Ligue des champions, Premier League, Cup et League Cup, à un mois et demi de la fin de la saison. « Je sais que l’on sera jugé sur le nombre de titres remportés, mais cette saison est déjà incroyable. Bien sûr, on veut que cela continue », raconte Guardiola. Il ajoute : « Je l’ai dit à plusieurs reprises lors des conférences de presse : C’est quasi-impossible (de faire le quadruplé, ndlr). On survit pour l’instant, et on verra après. » En championnat, Liverpool compte deux points d'avance avec un match joué en plus.

Pour City, qui a sorti Schalke 04 en huitièmes de finale de la Ligue des champions, il s'agit d'une troisième participation à ce stade de la compétition et la deuxième de rang. Les « Citizens » avaient buté face au Liverpool de Mohamed Salah et de Sadio Mané.

City a battu les Spurs à Wembley le 29 octobre grâce à un but de Riyad Mahrez à la sixième minute. L’international algérien arrivé l'été dernier en provenance de Leicester a déjà connu les quarts de finale de la Ligue des champions. « J'ai beaucoup de souvenirs de la Ligue des champions de l'époque où Barcelone brillait », a-t-il déclaré sur le site internet du club. « J'ai toujours rêvé de la jouer, j'ai déjà atteint les quarts de finale avec Leicester [en 2017, défaite contre l'Atlético : 0-1, 1-1], maintenant j'espère que nous pourrons aller en demi-finale et en finale. » Cette saison, le Fennec a pris part à 5 rencontres de C 1 et inscrit 1 but.

Agüero, monsieur plus

Selon les statistiques, la partie ne s’annonce pas si simple pour Manchester City. En effet, le club a déjà affronté quatre fois un club anglais en compétition européenne et a toujours perdu. Le but de Gabriel Jesus marqué en début de quart de finale retour contre Liverpool l'an passé reste le seul inscrit lors de ces quatre matches. Les Citizens en ont encaissé sept.

Mais Manchester City, qui participe à la phase à élimination directe pour la sixième année de suite semble intenable cette saison et pourra compter sur l’Argentin Agüero (5 buts cette saison). « Agüero est l'un des meilleurs joueurs avec lesquels j'ai travaillé dans ma carrière », commente Pep Guardiola à propos du meilleur buteur de l'histoire de Manchester City, absent lors des dernières sorties des « Citizens » en raison d'une blessure à une cuisse.

La meilleure performance de City en Ligue des champions remonte à la demi-finale atteinte lors de la saison 2015/16 face au Real Madrid. Manchester City, en course pour le titre de champion de Premier League, a toujours en tête cette Ligue des champions et ce destin européen à la hauteur de ses ambitions.