Football: une Copa America nouvelle en 2020 en Argentine et en Colombie

L'Argentine et la Colombie seront les pays organisateurs de la Copa America 2020. C'est la première fois que cette compétition, née en 1916, se disputera dans deux pays. En outre, le format de la Copa America change. Les douze nations - les dix de la CONMEBOL et les deux invitées - qui se disputeront le titre seront réparties dans deux groupes « Nord » et « Sud ».

La Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), réunie ce mardi 9 avril à Rio de Janeiro au Brésil, a annoncé les modalités de la 47e Copa America, prévue en en 2020. Cette édition aura lieu pour la première fois dans deux pays organisateurs : l'Argentine, qui n'a plus accueilli la Copa America depuis 2011, et la Colombie, qui attendait d'organiser à nouveau cet événement depuis 2001, année de son seul et unique sacre. Cette double organisation avait déjà été officialisée le 13 mars 2019.

Douze nations, deux groupes et un calendrier nouveau

Le Conseil de la CONMEBOL a décidé également de modifier le format cette Copa America 2020. Les dix sélections de la CONMEBOL et les deux sélections invitées seront réunies dans deux groupes : la zone Nord avec la Colombie (pays organisateur), le Brésil, l'Equateur, le Pérou, le Venezuela et une sélection invitée, et la zone Sud avec l'Argentine (pays organisateur), la Bolivie, le Chili, le Paraguay, l'Uruguay et une sélection invitée. Au total, entre cette phase de groupes, puis la phase à élimination directe, 38 matches seront joués.

La Copa America 2020 aura lieu seulement un an après la précédente, afin d'avoir le même calendrier que le Championnat d'Europe des nations UEFA. La périodicité de quatre ans sera également remise en application. La Copa America 2019 aura lieu au Brésil du 14 juin au 7 juillet. Les dix sélections de la CONMEBOL vont la disputer, ainsi que celles du Japon et du Qatar, invitées. Le Chili a remporté les deux dernières éditions (2015 et 2016), à chaque fois contre l'Argentine en finale.