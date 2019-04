Ligue des champions: Manchester City met un genou à terre face à Tottenham

Le Tottenham Hotspur Stadium, nouveau stade du club du même nom, a eu droit à une belle première soirée européenne. Moult fois repoussée, l’inauguration officielle de l’enceinte a eu lieu le 3 avril. Et ce mardi 9 avril, s’est donc tenu le premier match de Coupe d’Europe dans le jardin des Spurs. Et les quelques 62.000 spectateurs présents dans les tribunes ont pu vibrer avec, in fine, la victoire de Tottenham face à Manchester City, en quart de finale aller de la Ligue des champions 2018-2019 (1-0).

Lloris encore impérial sur penalty

Ce choc 100% anglais a pourtant commencé avec une douche froide pour qui supporte les Spurs. A la 12e minute de jeu, l’expérimenté arbitre M. Björn Kuipers a fait appel à la vidéo pour revoir une action dans la surface de Tottenham et a jugé que la main involontaire de Danny Rose sur une frappe de Raheem Sterling donnait droit à un penalty à Manchester City.

Sauf que dans la cage de Tottenham, il y a un certain Hugo Lloris. Et si le gardien français peut commettre quelques erreurs qui lui valent des critiques, il y a un domaine dans lequel il est très performant ces derniers temps : les penalties. Cette année, il a déjà repoussé celui de Jamie Vardy lors d’un match contre Leicester (3-1) et celui de Pierre-Emerick Aubameyang dans le money-time du derby londonien face à Arsenal (1-1). Sergio Agüero, le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City, n’a pas été plus chanceux. L’Argentin a vu sa frappe repoussée par le capitaine de Tottenham, encore une fois décisif sur ce coup.

Hugo Lloris félicité par ses coéquipiers après avoir repoussé le penalty de Sergio Agüeor. Paul Childs/Reuters

Son bat Ederson et complique la quête de City

Dans ce quart de finale haché et assez pauvre en occasions, les champions d’Angleterre ont davantage tenu le ballon mais sans parvenir à dominer pleinement les Londoniens. Tottenham a connu un coup dur supplémentaire quand son serial-buteur Harry Kane, touché à la cheville droite, a dû céder sa place à Lucas Moura avant l’heure de jeu. Mais alors que cette partie se dirigeait vers un match nul et vierge, Son Heung-Min a fait chavirer son public.

On croyait que le Sud-Coréen s’était raté en contrôlant mal son ballon et en s’excentrant. Mais il a empêché le cuir de sortir des limites des terrains, et après s’être replacé, le milieu offensif a fusillé Ederson à bout portant (78e). Le gardien de City n’a pas été aussi solide que d’ordinaire sur ce coup-là. Pour le plus grand bonheur de Tottenham, vainqueur sur le plus petit des scores.

Son Heung-Min célèbre son but avec les supporters de Tottenham contre Manchester City. Paul Childs/Reuters

Invaincus depuis plus de deux mois avant ce mardi soir, les Skyblues voient leur rêve de quintuplé prendre du plomb dans l’aile. Ils ont déjà en poche le Community Shield et la League Cup, ils doivent bientôt disputer la finale de la Cup contre Watford. Mais Liverpool leur tient la dragée haute pour le titre en Premier League. Et voilà Manchester City contraint de renverser Tottenham lors du quart de finale retour de la Ligue des champions, prévu mercredi 17 avril.