Foot/L1: Dijon-Amiens interrompu quelques minutes après des cris racistes

Le match de Ligue 1 entre Dijon et Amiens a été interrompu plusieurs minutes en raison de cris racistes visant le capitaine amiénois Prince Gouano, vendredi à Dijon. « On est au 21e siècle, c'est inadmissible. J'ai marqué le coup en demandant d'arrêter le jeu. On est tous égaux, on est tous des êtres humains », a expliqué Prince Gouano au micro de BeIn Sports après le match. Après 77 minutes de jeu, le défenseur et capitaine d'Amiens a commencé à quitter le terrain en lançant vers son banc de touche: « C'est fini, on joue plus, je ramène mes coéquipiers, on rentre dans le vestiaire. » Après plus de trois minutes de flottement et une discussion entre les entraîneurs des deux équipes, Antoine Kombouaré et Christophe Pélissier, et l'arbitre du match Karim Abed. Ce dernier a demandé au speaker du stade: « Faites bien passer le message, si ça reproduit on arrête. » La Ligue de football professionnel (LFP) a décidé « d’étudier les suites judiciaires à donner » aux « insultes racistes » qui ont entraîné l'interruption temporaire cette rencontre.