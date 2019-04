Ligue 1: la crise lyonnaise emporte Bruno Genesio

En deux semaines, l’Olympique lyonnais a complètement changé de visage. Le 29 mars dernier, le club rhodanien s’imposait à Rennes (1-0) en Ligue 1 et faisait un pas de plus vers une qualification pour la prochaine Ligue des champions. La tendance à une prolongation du contrat de Bruno Genesio, coach dont le bail s’arrête en juin, était très forte. La décision devait tomber le 2 avril, après la demi-finale de la Coupe de France contre Rennes à nouveau. Ce jour-là, la direction de l’OL devait se prononcer : Genesio stop ou Genesio encore.

Mais le 2 avril, Lyon a perdu face aux Bretons (3-2), et dans le Groupama Stadium, une frange non négligeable de supporters a manifesté à nouveau son hostilité à une prolongation du contrat de l’entraîneur. Tout a alors été remis au plat. Et au terme de plusieurs jours de crise, Bruno Genesio a annoncé, ce samedi 13 avril, qu’il quittera ses fonctions à la fin de la saison.

🎙 Bruno Genesio "Depuis quelques temps je fais face, nous faisons face à un climat négatif, qui peut être un frein pour les joueurs et pour le club. J'ai eu une très longue discussion ce matin avec mon président pour lui faire part de ne pas continuer l'année prochaine" pic.twitter.com/sq3xTuzLOr Olympique Lyonnais (@OL) 13 avril 2019

Trois défaites cuisantes pour un club au bord de la crise de nerfs

La prolongation qui lui semblait promise s’est envolée avec l’ouragan qui s’est abattu sur le club rhodanien en ce printemps 2019. Dans la foulée de la claque du 2 avril, le président lyonnais Jean-Michel Aulas avait annoncé, au cours d’une conférence de presse assez lunaire dans sa forme et ses mots, que l’avenir de Bruno Genesio serait finalement décidé à la fin de la saison.

Depuis, l’OL s’est effondré sportivement, avec un nouveau revers à domicile le 6 avril contre les modestes Dijonnais qui se battent pour leur maintien en Ligue 1 (3-1), et un dernier, fatal, concédé vendredi à Nantes (2-1). Au milieu de cette crise sportive, les conflits divers se sont multipliés : le club face à la presse, le club face à certains de ses supporters ouvertement opposés à Genesio, certains joueurs avec le staff, certains joueurs entre eux avec des supposées bagarres (démenties par le club)…

Memphis Depay et ses coéquipiers lyonnais se sont inclinés à Nantes, le 12 avril 2019 en Ligue 1. Stéphane Mahé/Reuters

Dans le même temps, des rumeurs ont commencé à se faire entendre quant au possible successeur de Bruno Genesio. Des rumeurs commentées par la direction de l’OL, alors même que le sort du coach en place n’était pas scellé. Mais l’épisode rocambolesque du 2 avril avait déjà donné le sentiment d’une fin de parcours imminente. La situation était devenue intenable. Le coach avait lâché lui-même : « Je vais tout donner pour amener l’équipe à la deuxième place et laisser le club dans l’état où je l’ai trouvé. » Des mots qui ressemblaient fort à départ attendu.

Genesio s’en va, sans titre et las de ce « climat assez négatif »

Avec cette défaite à Nantes, l’Olympique lyonnais se complique sa fin de saison. L’espoir de rattraper Lille, dauphin du PSG, s’amenuise un peu plus. Les Dogues ont 61 points (potentiellement 64 dimanche), les Gones 56. Plus inquiétant : la 3e place, dernière qualificative pour la Ligue des champions, n’est pas encore verrouillée. Saint-Etienne peut revenir à trois longueurs (50 points avant le match contre Bordeaux dimanche), et Marseille a encore une chance de coiffer Lyon sur le fil (51 points).

La mauvaise passe sportive n’est pas le seul critère expliquant le choix de Bruno Genesio de ne pas aller plus loin avec l’OL. L’entraîneur est, depuis plusieurs mois déjà, désavoué par de nombreux supporters, mécontents des résultats, du jeu proposé ou des perspectives d’avenir du club. Il a d’ailleurs eu des mots à ce sujet samedi face à la presse : « Depuis quelque temps, je fais face à un climat assez négatif – pour ne pas dire plus – qui, je pense, peut être un frein important pour l’équipe, pour le club, pour les joueurs. »

"Je compte sur tout le monde pour qu’il y ait une union sacrée autour de l’équipe"https://t.co/P4ZUWkMnUr Olympique Lyonnais (@OL) 13 avril 2019

« J’ai eu une très longue discussion ce matin avec mon président, avec qui (…) j’ai une relation de confiance, professionnelle et beaucoup plus aussi. J’ai eu une très longue discussion avec mon président pour lui faire part de mon intention de ne pas continuer à mon poste d’entraîneur la saison prochaine. (...) Peut-être que c'est un mal pour un bien pour le club », a ajouté Bruno Genesio. Pur Lyonnais, natif de la ville, ancien joueur et ancien membre du staff, le technicien de 52 ans avait succédé à Hubert Fournier, limogé fin 2015. En trois saisons et demie, il n’a rien gagné avec l’OL mais a conduit le club à la 2e place en 2015-2016 et en demi-finale de la Ligue Europa en 2016-2017.