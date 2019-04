Athlétisme: Dakar a fêté la course à pied

Depuis Dakar,

Les yeux sont engourdis de sommeil, mais le pas est décidé ! Il est à peine 6 heures du matin quand deux jeunes garçons arpentent les rues de Dakar : direction la petite corniche. Aujourd’hui, c’est jour de fête au pays des Lions de la Téranga. On court dans la capitale.

« Je vais faire de mon mieux »

Il fait encore nuit et Ali, jeune homme au physique élancé, va participer à son premier 10 km. « Je vais voir, je vais faire de mon mieux », raconte-t-il. A côté de lui, un compatriote voulait découvrir la place de l’Obélisque, lieu du départ des trois courses du jour : marathon, semi-marathon et 10 kilomètres. Sur le parcours, le long de la mer, il pourra admirer la Mosquée de la divinité ou encore le Monument de la renaissance africaine.

Au milieu de l’aire de préparation, un groupe d’amis est occupé à accrocher le dossard près du ring de boxe qui a servi la veille pour des démonstrations. L’ambiance est joyeuse, l’impatience se lit sur les visages. « Je me suis entraîné trois mois, raconte l’un d’entre eux, qui s’attaque au semi-marathon ! Tous les soirs j’allais courir sur la corniche. L’Afrique s’est donnée aujourd’hui ici ! Regardez il y a plusieurs nationalités de mon continent ». Un autre : « C’est mon premier marathon ! Ce n’est pas une mince affaire ! Je me suis renseigné sur internet pour trouver un programme d’entraînement et j’ai commencé il y a deux mois. J’espère terminer pour avoir la médaille du participant à l’arrivée. » Malick, bonnet en laine sur la tête, dit avoir augmenté le rythme des entraînements « au fur et à mesure ». « Je suis amoureux de la course à pied, avoue un habitant de Rufisque, ville en périphérie de Dakar, qui adore aussi le football et qui va courrir avec le maillot des Lions de la Téranga. »

Le jour se lève, le départ est imminent, les athlètes venus d’Afrique de l’Est sont déjà prêts à en découdre. On croise Malang, 22 ans, qui tenait à être là pour cette fête du sport. Cet étudiant en physique fait partie des milliers de participants dont beaucoup découvrent la course à pied. Chaque soir, lui aussi a pris l'habitude d'arpenter le bord de mer pour s'entraîner avec des amis. Son challenge approche.

Le boxeur Souleymane Sissoko. Photo: RFI

« L’ambiance était top »

Alors que le soleil commence déjà à réchauffer les coureurs, les participants du semi-marathon frappent dans leurs mains et décomptent les secondes qu’ils restent avant le coup de pistolet. L’impatience est palpable.

Il ne reste plus qu’un départ à donne, celui du 10 km. Le boxeur franco-sénégalais Souleymane Sissoko, parrain du jour, natif de Dakar, se prépare à courir son premier 10 km. « L’ambiance était top. Tout le monde criait, il y avait de la musique, c’était la fête », dira-t-il environ 40 minutes plus tard. Depuis une heure, les participants du marathon sont à l’œuvre et les plus rapides ont déjà bouclé une grande partie du circuit.

A Dakar, parfois en famille, on s’est approprié les rues souvent embouteillées de la corniche. « On voudrait plus de courses ! », avoue un participant, adepte du semi-marathon.

Ce dimanche, le sport a eu toute sa place à Dakar, alors que se profilent les Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2022 dans la capitale sénégalaise.