Ligue des champions: l’Ajax fait plier la Juventus Turin

Entre les deux équipes mal embarquées du tour précédent, l’Ajax Amsterdam a tiré son épingle du jeu. L'Ajax, qui avait perdu 2-1 à domicile à l'aller contre le Real en huitièmes de finale, s'était imposé 4-1 au Bernabéu pour se retrouver en quarts pour la première fois depuis 2002/03. Cette fois, après un match nul à domicile, les joueurs de l’Ajax sont allés chercher leur qualification à Turin pour continuer l’aventure en Ligue des champions.

Un duel passionnant et incertain

Ce mardi soir, à domicile, la Juve tentait de rejoindre les demi-finales pour la troisième fois en cinq ans après avoir fait match nul à l'aller (1-1). Un 0-0 suffisait pour se qualifier. Et la réalisation de Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'or, seul au premier poteau, qui ouvrait le score de la tête pour signer son 126e but (28e), semblait mettre en difficulté les joueurs de l’Ajax.

Mais l'Ajax, qui n'a gagné que deux de ses 13 matches européens contre la Juventus, mal partie face à la Veille dame, réagissait rapidement grâce à Donny Van De Beek, qui inscrivait son troisième but de la saison en Ligue des champions (34e). La Juventus n'aura donc mené que six petites minutes. Le duel restait passionnant et incertain au moment où l’arbitre sifflait la fin de la première période.

Invaincue sur ses dix derniers matches contre un club néerlandais, la Juve devait revenir sur le terrain avec plus d’intentions pour la seconde période. Sauf que les joueurs de Massimiliano Allegri ont failli plier à plusieurs reprises et ont dû compter sur leur gardien. À la 52e minute, le Marocain Hakim Ziyech décochait une lourde frappe du pied droit repoussée magistralement par Szczesny du bras gauche. Cinq minutes plus tard, Van de Beek délivrait une frappe enroulée du droit et Szczesny repoussait le ballon au-dessus de la barre.

C’est finalement De Ligt qui inscrivait le deuxième but de l’Ajax avec une tête piquée et qui permettait au club néerlandais de se payer un autre grand club européen, après le Real Madrid, pour cette fois filer en demi-finale. L'Ajax Amsterdam s'offre un fauteuil à la table des grands.

Dans l’autre rencontre du jour, Barcelone s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en battant Manchester United 3 à 0 en quart de finale retour, au Camp Nou. Vainqueurs (1-0) à l'aller à Old Trafford, les Barcelonais atteignent le dernier carré pour la première fois depuis leur sacre de 2015 grâce à un doublé de Messi (16e, 20e) et un but de Coutinho (61e).