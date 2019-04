Foot/Angleterre: Manchester City s’offre une petite revanche face à Tottenham

Les fans de foot et les 55 000 spectateurs de l’Etihad Stadium ont eu droit à un samedi après-midi de football très léger comparé au spectacle vertigineux de mercredi dernier entre Manchester City et Tottenham (4-3). Il n’y a eu qu’un but, moins de supense, mais la tension a été omniprésente dans cette rencontre qu’il fallait gagner pour les Citizens en course pour le titre de champion d’Angleterre. Les hommes de Guardiola ont assuré l’essentiel sur le plus petit des scores (1-0) dans un match moins spectaculaire qu’on pouvait le penser après un but dès la 5e minute.

La main de Walker non sifflée

Lorsque le jeune Phil Foden, formé au club, ouvre le score en reprenant de la tête une remise d’Aguero, moins cinq minutes après le coup à d’envoi du match, il y a avait en effet de quoi espérer un après-midi offensif entre deux équipes qui ont régalé en milieu de semaine. D’autant plus que l’un des héros du quart de finale de la Ligue des champions avec un doublé, le Coréen Heung-Min Son, s’offrait deux belles occasions de contrarier une nouvelle fois les plans de City. Mais le choc a manqué d’intensité dû en partie aux cinq changements par rapport au match de mercredi pour Tottenham (dont Hugo Lloris, blessé) et trois pour City.

Les hommes de Guardiola ont livré un match sérieux et appliqué tandis que ceux de Pochetinno n’ont jamais été en mesure de mettre une pression suffisante pour faire trembler véritablement leurs adversaires. Tottenham regrettera certainement l’absence de l’arbitrage vidéo sur la faute de main non sifflée dans la surface de Walker, 59e, mais les Londoniens ne pourront pas dire qu’ils en ont fait assez pour renverser le cours de cette rencontre et éviter leur huitième défaite lors de leurs 10 derniers déplacements à l’Etihad Stadium.

Avec cette petite victoire, Manchester City se console après son élimination en Ligue des champions, mais surtout reprend la tête de la Premier League avec un point d’avance sur Liverpool qui joue dimanche à Cardiff.