Ligue 1: le PSG, un huitième titre en France et l’éternelle amertume en Europe

Il aura fallu attendre trois tentatives manquées, après un raté légendaire d'Eric-Maxim Choupo-Moting contre Strasbourg (2-2), sa plus lourde défaite en championnat depuis décembre 2000 contre Lille (5-1), ou encore une humiliante défaite à Nantes (3-2), pour enfin décrocher son titre. L'histoire retiendra que son sacre a été officialisé grâce au faux-pas de son dauphin lillois à Toulouse (0-0), avant même d'avoir joué son match contre Monaco dimanche soir au Parc des Princes...

Ça coince toujours en Ligue des champions

Un huitième titre était le minimum exigé pour un club qui a investi plus d'un milliard d'euros en transfert de joueurs -dont plus de 400 M EUR sur les seuls Neymar et Kylian Mbappé en 2017- depuis son passage dans le giron d'un fonds détenu par le petit émirat gazier à l'été 2011. Mais la saison 2018/19 ne restera pas comme un grand cru. Pour la troisième fois consécutive, l'aventure parisienne en Ligue des champions s'est arrêtée en 8e de finale. Et encore une fois sur une "remontada" face à Manchester United (victoire 2-0 à Old Trafford; désillusion 3-1 au Parc des Princes).

Tuchel va prolonger

Le nouvel entraîneur Thomas Tuchel, arrivé pour l'exercice actuel, n'a donc pas fait mieux en Europe que son prédécesseur Unai Emery, et au niveau national, il fera même moins bien. L'Espagnol avait quitté le PSG sur un carton plein (Trophée des champions, Coupes de France et de la Ligue, Championnat). L'Allemand a laissé filer la Coupe de la Ligue et ne pourra au mieux que réaliser un triplé domestique. Un bilan qui ne devrait toutefois pas l'empêcher de prolonger son contrat jusqu'en 2021.