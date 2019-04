Liège-Bastogne-Liège : Fuglsang en patron, Alaphilippe en retrait

L’heure de la revanche est arrivée pour Jakob Fuglsang. Dans cette saison 2019, le Danois livre un beau combat avec Julian Alaphilippe, et jusqu’à présent, le Français avait eu le dernier mot. Ce dimanche 28 avril, les rôles se sont nettement inversés en Belgique. Sous la pluie mais avec panache, le coureur de la formation Astana a signé l’une des plus belles victoires de sa carrière en remportant Liège-Bastogne-Liège (256 kilomètres).

Alaphilippe en rêvait, mais Fuglsang était encore là

Le duel Alaphilippe-Fuglsang était attendu. Ces deux-là ne se quittent plus depuis quelques semaines. Début mars, le Français avait battu son adversaire aux Stade Brianche, en Italie, pour seulement deux secondes. Ils s’étaient aussi regardés dans le blanc des yeux, en tête lors de l’Amstel Gold Race le 21 avril, avant de finalement s’incliner devant Mathieu van der Poel suite à une grosse incompréhension dans la stratégie de course. Enfin, mercredi 24 avril, Julian Alaphilippe a de nouveau dominé Jakob Fuglsang sur la Flèche wallonne.

Ce dimanche, le champion de Deceuninck-Quick Step était donné logiquement favori pour la victoire la Doyenne, où aucun Français ne s’est imposé depuis Bernard Hinault en 1980. En terminant en tête, il aurait rejoint Moreno Argentin, Philippe Gilbert, Ferdi Kübler, Eddy Merckx, Stan Ockers, Davide Rebellin et Alejandro Valverde parmi les auteurs du doublé Flèche wallonne-Liège-Bastogne-Liège. « Le Cannibale » Merckx confiait d’ailleurs au journal Le Parisien son admiration pour Julian Alaphillipe et son espoir de le voir gagner.

Malheureusement pour lui, la supériorité montrée par le Tricolore ces dernières semaines s’est effritée sur cette Classique. Samedi, il déclarait que cette course était « vraiment taillée pour Jakob Fuglsang ». Il avait raison.

Enfin la consécration pour le Danois

Après s’être classé troisième de l’Amstel Gold Race et deuxième de la Flèche wallonne, Jakob Fuglsang a enfin gagné. Et en solitaire, s’il vous plaît. Tout s’est joué dans la dernière difficulté de la course, dans la côte de la Roche-aux-Faucons, à 15 kilomètres de l’arrivée. Le Danois, en jambes, a augmenté le rythme dans la montée et son rival Julian Alaphilippe n’a pu suivre. Lui et d’autres grimpeurs expérimentés ont baissé pavillon. Seuls Davide Formolo et Michael Woods ont suivi un temps.

Pas longtemps toutefois. A 13 kilomètres de l’arrivée, l’Italien et le Canadien ont à leur tour cédé tandis que Fuglsang persévérait et se détachait. Dès lors, il n’y avait plus de suspense. Le leader s’est seulement fait une petite frayeur en dérapant avant de se reprendre.

Il a finalement franchi la ligne d’arrivée en solitaire après 6 heures 37 minutes et 37 secondes. A 34 ans, Jakob Fuglsang remporte sa première Classique et succède à son compatriote Rolf Sorensen, qui était jusqu'alors le seul Danois vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 1993. Les coureurs de Bora-Hansgrohe Davide Formolo et Maximilian Schachmann complètent le podium. Le premier Français, David Gaudu (Groupama-FDJ), a pris la 6e place. Julian Alaphippe, lui, s’est classé 16e à 1’29 de Fuglsang.