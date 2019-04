Ligue des champions : l’Ajax veut continuer sur sa lancée

Tottenham et l’Ajax Amsterdam s’affrontent mardi 30 avril en demi-finale aller de la Ligue des champions. Ce sera une des affiches les plus surprenantes de ces dernières années en C1. L’Ajax Amsterdam entend bien poursuivre l’aventure. Quadruple vainqueur de la compétition (1971, 1972, 1973, 1995), le club néerlandais n’avait plus atteint le dernier carré depuis 1997.

« Nous faisons preuve de courage et nous jouons notre propre jeu ». Hakim Ziyech exprime sur le site internet de l’UEFA ce qu’il ressent au moment d’aborder le dernier carré de la Ligue des champions face à Tottenham. Pour en arriver là, l’international marocain et ses coéquipiers de l’Ajax Amsterdam ont éliminé le Real Madrid en huitièmes de finale (triple tenant du titre), et la Juventus Turin en quarts. C’est aussi grâce en partie à ses jeunes, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Kasper Dolberg, et Donny van de Beek notamment, que les Néerlandais ont fait vaciller les géants européens.

L'Ajax a disputé huit demi-finales de Coupe d'Europe, dont la dernière en 1997 perdue contre la Juventus. Cette année, le club peut compter sur son attaque prolifique avec 160 buts depuis le début de l’exercice. Hakim Ziyech, David Neres et Dusan Tadic (6 buts au total en C1 cette saison) sont au top. Technique, créativité, vitesse, voilà trois mots pour décrire le trident d'attaque des Ajacides.

Plus peur d'aucune équipe

« Après avoir battu le Real Madrid et la Juventus Turin, tu n'as plus peur d'aucune équipe », a confié à l'AFP André Onana, le gardien et artisan de l'épopée européenne de l'Ajax Amsterdam. Si le portier camerounais de 23 ans refuse de comparer son équipe à celle de la génération 1995, année du dernier sacre européen de l'Ajax, il rêve de faire mieux : décrocher un triplé Ligue des champions-Coupe-Championnat, « quelque chose de magnifique »... qui n'a plus été réalisé depuis 1972 et l'époque Johan Cruyff.

« On n'a pas peur de jouer, d'aller chercher l'adversaire, que cela soit à domicile ou à l'extérieur. Jouer contre ces très grandes équipes, c'est difficile, car ils ont de très bons joueurs. Mais on sait que si l'on reste fidèle à notre philosophie, si l'on prend du plaisir, l'adversaire va reculer, car ces grands joueurs n'aiment pas courir derrière le ballon », explique l’international camerounais. L'Ajax s'avance à Londres vers un Tottenham amoindri, puisque Harry Kane, Moussa Sissoko, Serge Aurier, Harry Winks, Erik Lamela sont blessés, tandis que Son Heung-min sera suspendu à l'aller.

Depuis le début de la Ligue des champions version 2018/2019, L'Ajax n'a perdu qu'un seul de ses 16 matches, face à Madrid. Elle reste la seule équipe encore engagée à avoir disputé les tours de qualification. C'est la première équipe de l'histoire de la Coupe d'Europe à atteindre les demi-finales après trois tours de qualification. L’Ajax Amsterdam se rendra à Londres sans avoir disputé de rencontre ce week-end. La 33e journée du Championnat des Pays-Bas ayant été reportée.