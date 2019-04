Ligue des champions: l’Ajax s’offre Tottenham et entrevoit la finale

Le Real Madrid a explosé, dans son antre de Santiago-Bernabeu, devant la jeunesse brillante de l’Ajax Amsterdam en huitièmes de finale de la Ligue des champions. La Juventus a aussi subi la loi des quadruples vainqueurs de la compétition, en quarts de finale, à Turin. Quid de Tottenham Hotspur, moins « prestigieux » que ces deux clubs précédents mais lui qualifié pour les demi-finales de la C1 ? Même sentence. Ce mercredi 30 avril, les Londoniens ont été battu par leurs adversaires bataves (0-1) dans cette manche aller.

Van De Beek buteur, Vertonghen KO

Dans leur nouveau Stadium flambant neuf, les hommes de Mauricio Pochettino ont d’emblée été pris à la gorge par ces jeunes pousses de l’Ajax qui font pâlir d’envie toute l’Europe. Pas impressionnés, les visiteurs ont mis la pression dès les premiers instants et ont logiquement ouvert le score. Donny van de Beek, servi dans la surface, a eu tout le temps d’ajuster le capitaine Hugo Lloris (15e).

Donny van de Beek ouvrant le score pour l'Ajax face au Tottenham d'Hugo Lloris. Andrew Couldridge/Reuters

Pendant 30 minutes, les Amstellodamois ont dicté le jeu contre des Spurs déboussolés sans leur buteur Harry Kane, blessé, et sans leur feu follet sud-coréen Heung-min Son, suspendu. Et les affaires se sont compliquées quand Jan Vertonghen a été percuté dans les airs par André Onana. Le défenseur belge, formé à l’Ajax et passé pro là-bas, rêvait sans doute à de meilleures retrouvailles. KO au sol, le nez en sang, Vertonghen a été soigné de longues minutes et a tenté de reprendre le match avant de se résoudre à jeter l’éponge et à quitter le terrain difficilement.

Avec l’entrée en jeu du Français Moussa Sissoko, Tottenham a retrouvé de l’énergie et a cessé de subir. Il fallait bien ça pour espérer refaire surface après la pause.

L'Ajax à 90 minutes d'un rêve poursuivi depuis 23 ans

Mais fort de son but d’avance, l’Ajax d’Erik Ten Hag a abordé la deuxième période avec une confiance absolue et les Spurs n’ont rien pu faire pour inverser cette tendance. Sous l’impulsion de Lucas Moura, les Anglais ont essayé d’aller chercher l’égalisation, sans succès. L’organisation tactique des Néerlandais, très compacts et solidaires, a annihilé chaque tentative. Les chiffres sont éloquents : outre la possession de balle favorable à l’Ajax sur l’ensemble du match (51% sur 90 minutes, plus de 60% durant la première demi-heure), Tottenham n’a cadré qu’une seule frappe, signée Dele Alli, bien bloquée par Onana (50e).

Dans un stade seulement animé par les nombreux supporters visiteurs, l’Ajax a même failli plier l’affaire dans le dernier quart d’heure. David Neres a toutefois vu son tir terminer sa course sur le poteau de Lloris (78e). A la pause de cette demi-finale, l’avantage est clairement en faveur de l’Ajax, vainqueur incontestable à l’extérieur (0-1).

24 ans après son dernier sacre européen, 23 ans après sa dernière finale de la Ligue des champions, l’Ajax est bien parti pour être du rendez-vous au Wanda-Metropolitano de Madrid le 1er juin pour cette finale 2019. Il reste un match aux Lanciers, qui auront l’avantage de pouvoir compter sur leur public de la Johan Cruyff ArenA le 8 mai prochain pour la demi-finale retour. Attention quand même à la réaction de Spurs qui n’auront plus rien à perdre.