Anthony Joshua va affronter Andy Ruiz Jr

Ruiz Jr, un Californien d'origine mexicaine, vainqueur de 32 de ses 33 combats professionnels, remplace l'adversaire initial, l'Américain Jarrell Miller, stoppé par deux contrôles antidopage positifs. « Ruiz représente un challenge différent mais que j'accepte », a déclaré Joshua, champion de 29 ans, vainqueur de ses 22 combats, qui fera pour l’occasion sa première apparition aux Etats-Unis. « On a travaillé semaine après semaine et quiconque s'aligne devant moi le 1er juin sera expédié avec style », a ajouté le natif de Watford.

Ruiz Jr pour écrire l'histoire

Ruiz s'est déclaré « ravi » de cette « opportunité d'écrire l'histoire » comme d'anciennes gloires tels le Mexicain Julio Cesar Chavez, couronné dans des catégories plus légères, et les poids lourds Mike Tyson et Evander Holyfield. « Je veux faire partie des plus grands comme Chavez, Tyson, Holyfield, Lennox Lewis. Je veux figurer dans cette catégorie », a réagi Ruiz dans un communiqué de la promotion.

Le natif de Californie souhaite « ramener les titres au Mexique », terre natale de ses parents, et « changer ainsi la vie de toute sa famille ». Andy Ruiz Jr dispose d'un bilan de 32 victoires pour une défaite lors de son affrontement avec Joseph Parker en décembre 2016 pour la ceinture WBO. Joseph Parker avait ensuite été battu en avril 2018 par Anthony Joshua et ce dernier avait ainsi unifié les ceintures IBF, WBA et WBO.

En attendant Wilder ou Fury

Dans un entretien donné à Sky Sports, Joshua a expliqué qu’il aurait aussi pu se tourner vers Tyson Fury et Deontay Wilder. « L’idéal serait d’être contre Wilder ou Fury, à Wembley ou au MSG, des salles emblématiques. On construit pour réussir à faire cela. Après le problème rencontré avec Miller, on a essayé un peu toutes les options. On a relancé Fury et Wilder, mais les deux étaient déjà occupés. Pour le moment, ce sont mes débuts aux États-Unis contre Andy Ruiz, un combattant mexicain capable de se battre », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Ruiz, je vais devoir le briser. Il est techniquement doué. Il est plus intelligent que Miller, même image. Il n’a pas une puissance de frappe aussi élevée, mais il est plus sélectif avec ses coups. Il frappe avec l’intention de vous assommer […] Chaque style et chaque combat sont différents, donc une bonne victoire et un KO spectaculaire sont importants. Cependant, l’objectif principal est d’obtenir la victoire et de progresser vers ce méga combat. »

Anthony Joshua reste sur une victoire flamboyante par KO contre le Russe Alexander Povetkin en septembre 2018 à Wembley.