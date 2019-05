Football: deux internationaux russes condamnés à de la prison ferme

Les footballeurs internationaux russes Pavel Mamaev et Alexander Kokorin, jugés pour des violences commises à l'issue d'une virée alcoolisée dans Moscou en octobre dernier, ont été condamnés mercredi 8 mai à plus d'un an de prison ferme, a constaté un journalise de l'AFP. Pavel Mamaev, milieu de terrain de Krasnodar, et Alexander Kokorin, attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg, ont été reconnus coupables de « coups et blessures » et de « hooliganisme » à l'issue de leur procès au tribunal Presnenski de Moscou. Mamaev est condamné à 17 mois de camp et Kokorin à 18 mois. Deux autres accusés, le frère cadet d'Alexander Kokorin et un ancien footballeur professionnel ont été condamnés à des peines similaires. En octobre 2018, les deux footballeurs et leurs acolytes s'étaient violemment attaqués dans la rue au chauffeur d'une animatrice télé puis, quelques heures plus tard, à deux hauts fonctionnaires du ministère russe du Commerce assis dans un café.