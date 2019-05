Cyclisme: Vincenzo Nibali, un des favoris du Giro 2019

Le 102ème Tour d'Italie s’élance de Bologne le 11 mai pour un contre-la-montre inaugural. De nombreuses stars du peloton seront de l'autre côté des Alpes pour la course au maillot Rose. C'est le cas de l’Italien Vincenzo Nibali qui cherchera à conquérir un troisième sacre après 2013 et 2016 le 2 juin à Vérone.

À 34 ans, l’Italien Vincenzo Nibali reste le symbole du coureur instinctif, de celui qui ne calcule pas, qui s’en remet à la stratégie de course et à l’attaque permanente. « Le cyclisme moderne, ce sont les watts, la fréquence cardiaque, les entraînements spécifiques. En course, mon panache et ma manière de courir rappellent les légendes du cyclisme, comme Merckx et tous les autres », estimait en 2015 le coureur italien sur le site internet de la RTBF. « Je crois que risquer de perdre une course est parfois la meilleure façon de la gagner », a-t-il aussi confié un jour au magazine Pédale !

Chaque fois sur le podium final

Le Sicilien de l'équipe Bahrein, accompagné de son frère Antonio, arrive sur ses terres transalpines sans avoir gagné depuis le début de saison. Son dernier succès remonte à mars 2018, dans la Classique Milan-Sanremo. Après un Tour d’Espagne décevant l’an dernier, le Requin de Messine avait retrouvé son rang sur le Tour de Lombardie, où il avait été battu par le Français Thibaut Pinot. Cette saison, il a pris la 8e place de la Primavera et est aussi entré dans le top 10 de Liège-Bastogne-Liège.

« La victoire me manque », a-t-il estimé de Messine en conférence de presse, rouleur, grimpeur et excellent descendeur, l'un des candidats au maillot rose, qu'il a gagné à deux reprises. Hormis ses deux premières expériences d'apprentissage, il est monté à chaque fois sur le podium final à domicile (vainqueur en 2013 et 2016, 2e en 2011, 3e en 2010 et 2017).

« Je me sens très calme. Cette année, j'ai commencé la préparation assez tard car, pour moi, il y a un double rendez-vous. Je vais essayer de gérer le Giro de la meilleure façon puis de me consacrer au Tour ». L’été dernier, Nibali avait dû abandonner le Tour de France après une chute provoquée par un spectateur dans la montée de l'Alpe d'Huez.

« Le Giro est une course très difficile, avance Nibali, il n'y a jamais rien de certain. Beaucoup de montées difficiles nous attendent ». Audacieux dès que possible, le grimpeur devra attendre la 13e étape pour la première arrive en altitude. Les ascensions les plus redoutables sont regroupées en quatre journées, les principales (les cols historiques du Gavia et du Mortirolo) sont programmées le 28 mai. Par la suite, les grimpeurs disposeront encore d'une franche occasion, à la sortie des Dolomites, pour chambouler la hiérarchie à la veille de l'arrivée jugée le 2 juin, devant les arènes de Vérone (nord).

Une dernière étape de haute montagne à la veille de l'arrivée finale

À la veille de la conclusion à Vérone, Nibali vivra une dernière étape de haute montagne dans les Dolomites. Longue de 194 km avec un dénivelé de plus de 5000 mètres, elle pourrait départager les prétendants au maillot Rose tels que le Néerlandais Tom Dumoulin, le Slovène Primoz Roglic, l'Espagnol Mikel Landa ou le Britannique Simon Yates que Nibali cite parmi les favoris.

Cinq montées, dont deux cols dolomitiques historiques (Passo Manghen, Passo Rolle), figurent au programme du jour. Avec, pour terminer, 18 kilomètres d'ascension comportant des passages pentus, entrecoupés par une courte descente, vers Croce d'Aune puis la station de ski de Monte Avena, dans les montagnes de l'arrière-pays vénétien. Vincenzo Nibali comptera sur ses coéquipiers Damiano Caruso et Domenico Pozzovivo.

Vincenzo Nibali, ancien champion d’Italie sur route, ne déçoit que rarement à domicile. Et s’il remportait un cinquième grand Tour après deux Giro, un Tour de France et un Tour d'Espagne ?