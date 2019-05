Athlétisme: La France médaillée aux Mondiaux de relais

L’équipe de France de relais a remporté une médaille aux Mondiaux de relais qui se déroulait à Yokohama au Japon ces 11 et 12 mai 2019. Ce dimanche, Carolle Zahi, Estelle Raffai, Cynthia Leduc et Maroussia Paré ont remporté le 4x200 m féminin devant la Chine et la Jamaïque qui comptait pourtant dans ses rangs deux championnes olympiques du 100 m : Elaine Thompson et Shelly-Ann Fraser. Avec un chrono de 1’32’’16, les quatre sprinteuses améliorent d’un centième le record de France. C’est également la première fois qu’un relais tricolore s’impose depuis la création de cette compétition en 2014.

Ce dimanche 12 mai, le Brésil a créé la surprise en remportant le 4x100 m hommes en 38 secondes et 5 centièmes devant l’armada américaine (Michael Rodgers, Justin Gatlin, Isiah Young, Noah Lyles) et la Grande-Bretagne, championne du monde en titre. La France a fini cinquième. Les États-Unis sont tout de même les grands gagnants de la compétition, dont c'était la 4e édition, avec cinq titres au total dont le 4x200 m messieurs remporté devant l’Afrique du Sud et le 4x400 m dames gagné devant le Canada et le Kenya.