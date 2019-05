Kylian Mbappé sacré Meilleur joueur de Ligue 1 2018-2019

Il a fêté ses 20 ans en décembre dernier et il a déjà un palmarès long comme le bras avec quelques titres ronflants. Le plus beau, c'est sans doute celui de champion du monde, conquis avec l'équipe de France en juin et juillet 2018 en Russie. Mais celui obtenu ce dimanche 19 mai en dit long, lui aussi, sur la dimension prise par Kylian Mbappé en l'espace de deux ans. Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, qui récompensent les meilleurs joueurs et joueuses de la saison en France, l'attaquant a reçu le titre le plus prestigieux : celui de Meilleur joueur.

Kylian Mbappé a réalisé une saison 2018-2019 énorme avec le PSG en Ligue 1. Gonzalo Fuentes/Reuters

Attaquant n°1 du PSG, il a encore franchi un cap énorme

Kylian Mbappé était donné favori pour ce titre, en concurrence avec ses coéquipiers au PSG Angel Di Maria et Neymar, l'Ivoirien de Lille Nicolas Pépé, tout juste auréolé du Prix Marc-Vivien Foé 2019, ainsi qu'avec Hatem Ben Arfa, de Rennes. Les joueurs du Championnat de France ont décidé que l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco méritait de rejoindre Karim Benzema (2008) et Eden Hazard (2011) au rang des plus jeunes lauréats.

En 2017-2018, Kylian Mbappé était déjà nommé, aux côtés de Florian Thauvin (OM) et des Parisiens Edinson Cavani et Neymar. Le Brésilien avait été récompensé. Cette saison, les rôles sont inversés. Les prouesses du champion du monde ont fait une grande différence. Renforcé par son été grandiose avec les Bleus, l'attaquant a pris une autre dimension sur le front de l'attaque. Avec les blessures de Cavani et de Neymar, le leadership lui est revenu... et il l'a assumé avec brio.

En l'espace de 28 matches, Mbappé a inscrit 32 buts. Pour retrouver trace d'un attaquant français aussi prolifique, il faut remonter à la saison 1965-1966 et le Nantais Philippe Gondet. S'il avait mieux maîtrisé ses nerfs, le buteur aurait même pu repousser encore son total personnel. Il a manqué sept rencontres pour des suspensions diverses. Ce qui ne l'empêche pas d'afficher un taux impressionnant de 1,14 but/match en moyenne.

Kylian Mbappé n'a mis que trois minutes pour marquer avec le PSG sur la pelouse de l'OM, le 28 octobre 2018. Jean-Paul Pelissier/Reuters

Egalement Meilleur espoir, mais en retard sur Messi pour le Soulier d'Or

Kylian Mbappé est aussi le premier joueur à réaliser le doublé Meilleur joueur/Meilleur espoir. En 2016-2017, alors joueur de Monaco, il avait déjà été désigné Meilleur espoir. Rebelote la saison suivante avec Monaco. Ce titre de Meilleur espoir étant réservé aux joueurs de moins de 21 ans, le Parisien était encore en lice cette saison. Et il a été élu, devant Houssem Aouar, Jonathan Ikoné, Boubacar Kamara et Ismaïla Sarr.

Cela fait donc trois titres consécutifs de Meilleur espoir et un premier titre de Meilleur joueur pour Kylian Mbappé. Tout cela n'effacera pas la grosse déception de la saison du PSG en Ligue des champions, mais ces conquêtes font toujours autant le bonheur du n°7 parisien.

Il reste un match à Kylian Mbappé pour améliorer son total de buts. Avec le PSG, il ira à Reims le 24 mai pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. Un trophée personnel risque fort de lui résister : le Soulier d'Or, qui récompense le meilleur buteur de la saison en Europe. Lionel Messi, avec ses 36 buts inscrits en Liga avec le FC Barcelone, sera difficile à rattraper. Un autre défi que « KM » pourra relever à l'avenir.

PALMARÈS DES TROPHÉES UNFP 2018-2019

Meilleur joueur de Ligue 1 : Kylian Mbappé (Paris)

Meilleur espoir de Ligue 1 : Kylian Mbappé (Paris)

Meilleur gardien de Ligue 1 : Mike Maignan (Lille)

Meilleur entraîneur de Ligue 1 : Christophe Galtier (Lille)

Meilleur arbitre de Ligue 1 : Clément Turpin et son assistant Michaël Annonier

Plus beau but de la saison de Ligue 1 : Loïc Rémy (Lille) face à Bordeaux

Equipe-type de Ligue 1 : Maignan - Lala, Thiago Silva, Marquinhos, Mendy - Ndombele, Verratti, Di Maria - Pépé, Mbappé, Neymar

Meilleur joueur de Ligue 2 : Gaëtan Charbonnier (Brest)

Meilleur gardien de Ligue 2 : Vincent Demarconnay (Paris FC)

Meilleur entraîneur de Ligue 2 : Pascal Gastien (Clermont)

Meilleur arbitre de Ligue 2 : William Lavis et son assistant Ludovic Reyes

Plus beau but de la saison de Ligue 2 : Wilfried Moimbé (Nancy) face au Red Star

Equipe-type de Ligue 2 : Demarconnay - Centonze, Sunzu, Boye, Delaine - Boulaya, Cohade, Claude-Maurice - Nguette, Charbonnier, Diallo

Meilleure joueuse de Division 1 : Dzenifer Marozsan (Lyon)

Meilleur espoir de Division 1 : Marie-Antoinette Katoto (Paris)

Meilleur joueur français évoluant à l’étranger : Karim Benzema (Real Madrid)

Trophée d’honneur : Didier Drogba pour l'ensemble de sa carrière

Trophée FondaCtion : Fethi Harek (Nîmes) et l'association Besmet Yatim pour leur engagement en faveur des enfants démunis du village algérien de Bordj Zamoura