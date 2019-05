Nadal reprend pied sur terre battue avant Roland-Garros

Le monde se remet à l’endroit sur la planète tennis. Enfin, presque. Ce dimanche 19 mai, Rafael Nadal a remporté le tournoi de Rome, qui fait partie de la catégorie des Masters 1000, la seconde plus importante dans la hiérarchie du tennis, derrière les tournois du Grand Chelem. Rien de bien innovant que de voir l’Espagnol soulever ce trophée, lui qui l’a déjà fait à neuf reprises dans sa carrière désormais. Mais il s’est passé des choses dans ce face-à-face avec Novak Djokovic.

Une finale en trois temps

Diminué physiquement, le numéro un mondial a vécu un premier set cauchemardesque sur la terre battue romaine. Incapable de rivaliser, Djokovic a encaissé un terrible 0-6 en une quarantaine de minutes ; en 54 rencontres face à Nadal, cela ne lui était jamais arrivé. L’Espagnol semblait alors lancé vers une victoire facile.

Mais dans le deuxième set, son adversaire serbe a repris ses esprits. Et quand Rafael Nadal a tergiversé et cédé des points, Novak Djokovic a saisi sa chance. Le « Djoker » a réussi à convertir sa première balle de set et ainsi à entraîner le « Taureau de Manacor » pour une troisième et dernière manche.

Visiblement remonté, Nadal a retrouvé son jeu et Djokovic n’a plus vu le jour. Trop de fautes directes du côté du Serbe, trop de coups sûrs du côté de l’Espagnol… C’est ainsi que Rafael Nadal a conservé sa couronne en Italie (6-0, 4-6, 6-1), un an après avoir défait ici-même Alexander Zverev.

Nadal hausse le ton juste avant de remettre son titre en jeu à Paris

C’est donc un dimanche très positif pour Rafael Nadal. Le maître de la terre battue avait connu des déconvenues fâcheuses avant d’arriver à Rome. Défait en demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo par Fabio Fognini en avril, il avait enchaîné par un nouveau revers en demie du tournoi de Barcelone (ATP 500) contre Dominic Thiem, et une autre défaite en demie du Masters 1000 de Madrid contre Stefanos Tsitsipas il y a une semaine. C’était la première fois que le numéro 2 mondial débarquait à Rome sans un seul titre glané sur terre battue cette saison.

L’anomalie a pris fin de fort belle manière en Italie, avec au passage une revanche prise contre Tsitsipas en demi-finale et donc cette finale remportée face à Novak Djokovic. Dans leurs confrontations respectives, Rafael Nadal revient à 26 victoires contre 28 défaites. Et ce 81e titre en carrière a son importance, car c’est le 34e sacre en Masters 1000 pour lui. Cela fait du Majorquin le recordman en la matière ; il devance d’une unité un certain… Novak Djokovic.

Tout cela est de bon augure, à une semaine du début du tournoi de Roland-Garros, où Nadal s’est déjà imposé à onze reprises. Refusant de mettre sa défaite sur le compte de la fatigue, Djokovic a salué la supériorité de son adversaire. Et Nadal l’a remercié et lui a souhaité « bonne chance pour Roland-Garros ». Avec la présence des deux cadors, le retour de Roger Federer après trois ans d’absence, sans oublier les jeunes loups Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, les fougueux Fabio Fognini et Nick Kyrgios, et d’éventuelles surprises, cette édition 2019 s’annonce indécise.