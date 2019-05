Tour d’Italie: Ilnur Zakarin remporte la 13e étape en solitaire

Échappé dès le début de la journée, en compagnie de 26 autres coureurs, Ilnur Zakarin a remporté la 13e étape du Tour d’Italie disputée entre Pinerolo et Cesora Reale, après 196 kilomètres de course et une première arrivée en hauteur. Le Russe s’adjuge ce vendredi 24 mai une nouvelle victoire de prestige dans un Grand Tour après celle du Tour de France en 2016. Les Espagnols Mikel Nieve et Mikel Landa complètent le podium du jour. Le Polonais Jan Polanc conserve le maillot Rose de leader. Primoz Roglic et Vincenzo Nibali, les deux principaux candidats à la victoire finale, se sont neutralisés tout au long de l'ascension finale. Ils ont franchi la ligne ensemble, à près de 3 minutes de Zakarin. L'étape a coûté cher au Britannique Simon Yates, l'un des favoris du Giro distancé dans la montée terminale. Le Colombien Miguel Angel Lopez, sur le podium du Giro l'an passé (3e), a été retardé par un incident mécanique et a payé ensuite ses efforts pour revenir. Samedi, la 14e étape, entièrement dans le Val d'Aoste (nord-ouest), est tout aussi montagneuse mais plus concentrée, sur 131 kilomètres. Quatre ascensions sont programmées entre Saint-Vincent et Courmayeur.