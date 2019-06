Mondial 2019: un tournant dans l’histoire du football féminin?

Pour le dernier match de préparation avant le Mondial, l’équipe de France a attiré plus de 10 000 spectateurs à Créteil, en banlieue parisienne. À une semaine de la compétition, l’engouement pour le Mondial féminin et les Bleues monte.

Depuis 1991, sept éditions du Mondial féminin se sont disputées. Aujourd’hui, le foot féminin attire de plus en plus et la Fédération française de football (FFF) constate une hausse de ses licenciées. En 2018, la Fifa avait dévoilé sa première stratégie pour le développement du football féminin. Objectif premier : atteindre rapidement les 60 millions de pratiquantes d'ici à 2026 dans le monde ou encore féminiser les instances. La Fifa et son président Giani Infantino affichaient aussi l’ambition d’atteindre une audience d'un milliard de personnes lors du Mondial 2019. Le 3 décembre dernier, était ainsi remis le premier ballon d’or féminin à la Norvégienne Ada Hegerberg.

Fini les railleries

En 2015, la finale du Mondial féminin avait attiré 25,4 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Ce qui reste pour le moment le match le plus regardé de l’histoire outre-Atlantique. Avec sept Coupes du monde disputées depuis 1991 et trois titres remportés par les Américaines, les États-Unis restent en effet la nation phare et la plus attendue sur les terrains français.

En 2018, Brigitte Henriques, vice-présidente de la FFF et ancienne joueuse internationale, affirmait que la Coupe du monde 2019, organisée en France, marquerait un tournant dans l’histoire du football féminin. « Dans les années 1970, les joueuses devaient subir des railleries et le public y allait pour regarder les jolies filles. Aujourd’hui, le public vient pour regarder le jeu », indiquait-elle dans les colonnes du Monde à propos de l’engouement pour le foot féminin.

« Avec la Coupe du monde féminine en France en 2019, nous acquerrons une grande visibilité et les lignes bougeront encore, même si le chemin n’est pas facile. Il ne faut pas oublier qu'en 1940, il était interdit aux femmes de jouer au football », ajoutait-elle. Aujourd’hui, même le Vatican a son équipe féminine. Jusqu’à lors, depuis 48 ans, ce micro-État avait seulement son propre championnat masculin.

Demi-finales et finale à guichets fermés

Depuis 1940, le chemin parcouru par le foot féminin est immense. Exemple : le 7 mars dernier à Madrid, la rencontre entre Atlético Madrid-FC Barcelone (0-2) s’est jouée devant 60 739 spectateurs. Un record du monde pour un match féminin de clubs. Toujours en mars, la Fifa annonçait avoir reçu neuf préavis de candidature (un record) pour l’organisation de la Coupe du monde en 2023. L’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, les deux Corées réunifiées, le Japon et la Nouvelle-Zélande sont candidats. Pour cette nouvelle édition du Mondial féminin, les demi-finales et la finale, toutes à Lyon, se joueront aussi à guichets fermés.

En Europe, les grandes institutions misent enfin sur le football féminin. L’Olympique lyonnais, la Juventus Turin, le Bayern Munich ou le FC Barcelone ont désormais leur section féminine. Les clubs ajoutent une corde de plus à leur arc pour attirer un nouveau public et imaginent que, comme pour le foot masculin, les droits TV et les retombées médiatiques ne feront que croître.

« En 2010, après ce qu’il s’était passé en Afrique du Sud lors du Mondial masculin, le foot avait mauvaise presse. La FFF a bien compris l’intérêt de mettre en avant le football féminin. C’est à ce moment que les choses ont vraiment bougé. Et aujourd’hui, avec cet événement, ça ne peut que s’accélérer », affirme l’ancienne internationale tricolore Camille Abily (183 sélections) dans les colonnes du Télégramme.

Selon un dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama, 63% des Français comptent s'intéresser à la compétition.