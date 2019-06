Mondial féminin 2019: la France attend ses Bleues

Comme leur homologues masculins qui avaient obtenu leur première étoile en 1998 à domicile, les filles de l'équipe de France ont aussi l'intention de goûter à la l’ivresse de la victoire. « On a envie de vivre les mêmes émotions », avance Amandine Henry. « Je suis de la génération 1998, j'ai de beaux exemples en tête, notamment Zinédine Zidane », confie la capitaine des Bleues en conférence de presse d'avant-match contre la Corée du Sud.

Ce matin, dans un entretien paru dans les colonnes de L’Équipe, Corinne Diacre, sélectionneur des Bleues, affichait sans complexe ses ambitions. À la question de savoir si les Bleues pouvaient remporter la Coupe du monde, l’ancienne coach de Clermont répond : « Oui, bien sûr ».

Le déclic à domicile ?

Les Bleues, jamais titrées dans leur histoire, n'ont pas dépassé le stade des quarts de finale lors des trois dernières compétitions majeures. Le déclic tant attendu aura-t-il enfin lieu à domicile ? « Rien ne me permet de dire que la France va dépasser les quarts et faire mieux que 2011 (demi-finale). On a cette ambition par contre. Je pense qu'il faut y aller étape par étape. Il faut sortir de la poule déjà, rester sérieuses et humbles », prévient quand même Corinne Diacre. Il est vrai que les statistiques ne plaident pas en la faveur des Bleues. Depuis 1991, l’organisateur n'a été couronné qu’une seule fois, en 1999, aux États-Unis. Et à l’exception encore des USA en 2003, il a toujours échoué au stade des quarts de finale.

L’Euro 1984 et la Coupe du Monde de la Fifa 1998 organisés en France se sont terminés sur un sacre des locaux, tandis que l’Euro 2016 a vu les Bleus atteindre la finale. Les Françaises espèrent donc que la compétition à domicile se terminera par un succès. « On est très contente. On n’a jamais connu ça et on va en profiter un maximum, se donner à 200% pour que ça continue le plus longtemps possible. En tout cas, on a envie d’aller au bout. Toutes les conditions sont réunies pour faire une belle performance, mais prenons surtout match après match », raconte Amandine Henry.

Compter sur l’engouement du public

« On est prêtes. On sort de deux matches de préparation concluants, avec des adversaires différents. On peut estimer que le match contre la Chine (victoire 2-1) a été meilleur que celui de la Thaïlande (victoire 3-0). Et si tout va bien, on peut espérer que celui de la Corée du Sud sera meilleur que contre la Chine », avance Corinne Diacre.

En tout cas, les Bleues vont pouvoir compter sur l’engouement autour de ce Mondial. La Coupe du monde féminine de football organisée en France va bénéficier pour la première fois d'une couverture se rapprochant de celle d'un Mondial masculin.

Le Mondial 2019 féminin sera le 6e tournoi international majeur organisé en France après le Mondial 1938, l'Euro 1960 (demi-finales et finale), l'Euro 1984, le Mondial 1998 et l'Euro 2016, uniquement des compétitions masculines.