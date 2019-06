Basket: Tony Parker annonce sa retraite

Le meilleur basketteur français Tony Parker prend sa retraite. Après 20 saisons au plus haut niveau, dont 18 en NBA, le Français a décidé de quitter les parquets. Âgé de 37 ans, TP évoluait cette saison avec les Charlotte Hornets, où il avait signé l'été dernier pour deux ans. Auparavant, il avait passé dix-sept saisons aux San Antonio Spurs.

« Il était temps de passer à autre chose »

« C’est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière. J’ai beaucoup travaillé, énormément reçu, c’était une aventure incroyable ! Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de France et en NBA », a-t-il déclaré dans un message posté sur son compte Twitter.

« La saison dernière a été très différente pour moi. J'ai passé un bon moment à Charlotte. C'est très différent pour moi, après 17 ans avec les Spurs. Je savais donc que le temps avait changé et j'étais très nostalgique. Le fait d'être loin de la famille à San Antonio, cela a eu un rôle. J'en suis venu à la conclusion qu'il était temps de passer à autre chose », a raconté Tony Parker dans une interview au média américain ESPN.

Plus jeune joueur de l'histoire des Spurs de San Antonio

Le plus jeune joueur de l'histoire des Spurs de San Antonio a remporté quatre titres de Champion NBA en 2003, 2005, 2007 et 2014. En 2007, Tony Parker avait été le premier joueur européen élu meilleur joueur des finales de NBA. Il compte six sélections aux NBA All-Star Game (2006, 2007, 2009, 2012, 2013 et 2014).

Le natif de Bruges (Belgique), fils d'un ancien basketteur, a participé à l'une des dynasties les plus dominantes de l'histoire de la NBA, aux côtés de Tim Duncan et Manu Ginobili, sous les ordres de Gregg Popovich

Entré en équipe de France en 2000, Tony Parker a remporté la médaille d’or au Championnat d'Europe 2013 en Slovénie. Deux années plus tard, en France, il remporte la médaille de bronze. Avec les Bleus - dont il a porté le maillot à 181 reprises - Tony Parker a aussi participé aux JO de Rio au Brésil où il joue un quart de finale. Il a pris sa retraite international après ces Jeux.

Il y a un mois, Parker avait laissé entendre qu'il pourrait arrêter à la fin de cette saison 2018-2019. « J'ai eu vingt ans d'une super carrière. Mais tu sais que ça ne dure pas "for ever" ». Maintenant, une deuxième carrière s'ouvre à moi. Et je peux continuer à avoir un rôle dans le basket français, avec l'ASVEL. Et un jour, peut-être, je l'espère, au travers d'un club NBA. J'ai encore de grands rêves. Là, c'est juste ma première vie qui se termine », indique Tony Parker dans un entretien au site internet de L’Équipe.