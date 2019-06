Mercato: le Real Madrid s’offre Ferland Mendy

C’est enfin acté. Cela faisait quelques jours que le transfert de Ferland Mendy, de l’Olympique lyonnais au Real Madrid, était considéré comme acquis. Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, avait lui-même déclaré en conférence de presse lundi que le défenseur « va se retrouver au Real Madrid ». L’affaire est conclue : le Real l’a annoncé ce mercredi 12 juin.

La deuxième meilleure vente de l'histoire de l'OL

« Le Real Madrid et l’Olympique lyonnais ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Ferland Mendy. Le joueur va être lié au club pour les six prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2025. Mendy sera présenté mercredi 19 juin à 13h00, dans la loge VIP du stade Santiago-Bernabeu », indique le communiqué des Merengue.

L’OL confirme l’information et précise que Ferland Mendy est transféré en Espagne pour un montant de 48 millions d’euros. Une somme à laquelle pourront s’ajouter jusqu’à 5 millions d’euros de bonus éventuels. Cette affaire représente une superbe affaire financière pour les Gones. En 2017, le club rhodanien avait déboursé 5 millions d’euros pour faire venir le latéral gauche depuis Le Havre. Ce transfert est le deuxième plus juteux dans l’histoire de Lyon qui, en 2017, a vendu Alexandre Lacazette à Arsenal pour 53 millions d’euros et Corentin Tolisso au Bayern Munich pour 41,5 millions d’euros.

Ferland Mendy, un revenant pressé

Passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, Ferland Mendy, 24 ans depuis le 8 juin, connaît une « progression fulgurante » selon les mots de Didier Deschamps. Il a découvert l’équipe de France en novembre 2018 et s’installe dans le groupe des Bleus, à la fois en profitant des ennuis physiques de Benjamin Mendy et de Lucas Hernandez, mais aussi à la faveur de ses prestations sous le maillot lyonnais.

Ferland Mendy sous le maillot de Lyon contre Caen, le 18 mai 2019. Emmanuel Foudrot/Reuters

Alors qu’il avait 14 ans et qu’il était en formation au PSG, Ferland Mendy a failli voir sa carrière s’arrêter avant même d’avoir commencé. La faute à une arthrite de la hanche qui l’a contraint à la chaise roulante, puis au chariot plat pendant quelques temps avant une longue rééducation. Un mauvais souvenir, mais certainement pas la fin de son histoire avec le ballon rond. Le néo-Madrilène a repris son ascension du côté du Havre, puis de Lyon… avec le succès que l’on connaît, malgré des débuts contrariés dans le Rhône par une cheville douloureuse. Son volume de jeu et sa tendance à se porter vers l’attaque ont vite séduit les observateurs. Jusqu’à ceux du Real. Là-bas, il va retrouver ses compatriotes Karim Benzema, Theo Hernandez, Raphaël Varane, ainsi que Luca Zidane (gardien) et Zinedine Zidane (entraîneur).

Le Real Madrid a déjà déboursé pour plus de 300 millions d'euros !

L’arrivée de Ferland Mendy à Madrid marque plus que jamais la volonté du club espagnol de retrouver très vite un niveau plus adéquat à son standing. La saison 2018-2019 a été calamiteuse, mais avec le retour de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur, le Real Madrid affiche la couleur. L’achat de Mendy est aussi peut-être un signal à l’attention de Marcelo, le titulaire dans le couloir gauche depuis 2007. A 31 ans, le Brésilien voit débarquer un sérieux concurrent.

Le transfert du défenseur français n’est pas le premier dans ce mercato estival côté Real. Il y a un an, la Maison Blanche avait trouvé un accord pour l’espoir brésilien Rodrygo, recruté à Santos pour 45 millions d’euros. En mars dernier, c’est un autre auriverde, le défenseur Eder Militao, qui a été recruté au FC Porto pour 50 millions d’euros. Et en ce mois de juin, le Real Madrid a ressorti son chéquier pour l’attaquant serbe de Francfort Luka Jovic, et pour le feu follet de Chelsea Eden Hazard. Montant de ces opérations : respectivement 60 et 100 millions d’euros. Avec Ferland Mendy en plus, le Real Madrid a déjà déboursé plus de 300 millions d’euros, soit 50 millions de plus que lors de leur précédent mercato le plus onéreux, il y a dix ans tout juste (Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Xabi Alonso…). Et ce n’est sans doute pas fini…