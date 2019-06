Top 14: le Stade toulousain s’offre un 20e titre face à Clermont

Et de cinq… Cinq finales synonymes de bonheur ou de malheur, selon la couleur de l’écusson que l’on porte dans son cœur d’amoureux de l’ovalie. Si on a l’ASM Clermont Auvergne dans le sang, ce samedi 15 juin 2019 rejoindra la triste collectif des déceptions finales. Si on est plutôt Rouge et noir, inversement, on peut à nouveau savourer le bonheur d’être champions de France. Comme en 1994, 1999, 2001 et 2008, le Stade toulousain a remporté la finale du Top 14 face aux Clermontois au Stade de France (24-18).

Un premier acte équilibré

Cela faisait sept ans que Toulouse attendait de soulever à nouveau le Bouclier de Brennus. Une éternité pour le club le plus titré de France. Ce 20e sacre s’est fait attendre, avec plusieurs saisons bien moroses, mais le voilà à nouveau entre les mains du fleuron du rugby français. 20 titres désormais, soit 6 de plus que le Stade français : oui, Toulouse est historiquement – et pour cette saison 2018-2019 – bien au sommet de la chaîne alimentaire dans l’Hexagone.

Cette finale s’est disputée notamment sous les yeux d’Emmanuel Macron. Le président de la République a encore tenu à saluer patiemment chaque joueur sur le terrain avant le coup d’envoi. Maks van Dyk, pilier sud-africain de Toulouse, en a profité pour lui demander avec humour la nationalité française… « Banco, on lance la procédure », lui a répondu en souriant le chef de l’Etat. Un dernier trait d’humour avant le début des hostilités entre le Stade et l’ASM.

La rencontre est partie très fort avant de se fermer peu à peu entre deux équipes de même niveau. Au jeu au pied l’Ecossais Greig Laidlaw, le Stade toulousain a répondu avec un essai de Yoann Huget (30e). Celui-ci, combiné aux pénalités de Thomas Ramos, permettait aux hommes d’Ugo Mola de virer en tête à la pause (11-9).

Huget voit double et plie l'affaire

En seconde période, Clermont a baissé de rythme en même temps que Toulouse appuyait sur l’accélérateur. Et l’international français Huget a vu double en filant à l’essai en bout de ligne (55e). Le trois-quart aile est toujours aussi redoutable dans ces phases de jeu. Avec la transformation de Ramos, les Rouge et Noir prenaient alors neuf points d’avance. Clermont n’a pu s’en remettre.

