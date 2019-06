Mondial 2019: la France victorieuse 2-1 du Brésil en huitièmes de finale

Dans un match souvent tendu, au rythme inégal, Françaises et Brésiliennes se sont rendues coup pour coup (1-1 à la fin du temps régulier), avant de se départager en prolongations, sur un but de la capitaine française Amandine Henry.

Il aura fallu en passer par les prolongations et par une blessure de Cristiane – attaquante brésilienne ô combien précieuse avant sa sortie forcée à la 92e minute– , mais la France est parvenue à se qualifier pour les quarts de finale de « son » mondial. Le pays hôte a souffert face à une Seleção bien meilleure qu’en phase de groupes, avant de s’imposer sur un tir de sa capitaine, à la 106e minute, bien servie sur coup franc par Amel Majri.

Avant cela, les Bleues ont dû survivre à un match très haché, particulièrement en première période. Jeu fréquemment interrompu, ballon souvent coincé au milieu du terrain, au fur et à mesure des minutes, le rythme baisse d’intensité et les fautes se multiplient de part et d’autre. Sereine, l’arbitre Marie-Soleil Beaudoin n’inflige au cours de la première mi-temps que deux cartons jaunes – un de chaque côté – mais elle aurait pu être bien plus sévère.

Malgré un ballon qui franchit la ligne de but brésilienne lors d’un cafouillage devant les cages à la 23e, le but de Valérie Gauvin est logiquement refusé – à l’aide de la VAR - pour une faute sur la gardienne Barbara et les deux équipes se séparent sur un score nul et vierge après 45 minutes d’affrontement.

Une deuxième période bien plus relevée

L’attaquante française ne se laisse pas abattre et ouvre pour de bon le score à la 51e, sur un très beau centre de Kadidiatou Diani. Malgré un public plus occupé à huer et siffler les adversaires qu’à soutenir son équipe, malgré un jeu qui reste haché en ce début de deuxième période, l’équipe de France prend enfin l’ascendant sur le Brésil.

Sauf que la Seleção ne l’entend pas de cette oreille et arrache l’égalisation moins d’un quart d’heure plus tard, sur un superbe tir croisé de Thaisa à la 63e. Un but d’abord refusé pour hors-jeu, avant d’être accordé grâce à une VAR que les Brésiliennes peuvent décidément remercier ce dimanche.

Comme libérées par cette égalisation, les joueuses de Vadao – imperturbable sur son banc depuis le début de la rencontre, tout comme son homologue française – se mettent à jouer de plus en plus vite, commencent enfin à enchaîner les séquences sans provoquer de faute et mettent les Françaises en difficulté. Les bleues tiennent bon et le score ne bouge pas jusqu’aux prolongations, malgré une grosse alerte à la 86e et un but de Tamires refusé pour un hors-jeu incontestable.

La blessure de Cristiane, tournant du match

Le match semble parti pour se terminer aux tirs au but quand, à la 92e minute, l’attaquante brésilienne Cristiane se blesse. Sans leur pilier de 34 ans, les Sud-Américaines perdent pied. Les Bleues en profitent et parviennent enfin à débloquer la situation un quart d’heure plus tard.

L’équipe de France tient sa qualification et s’y accroche jusqu’au bout. La qualification a sans doute été plus compliquée que prévu, mais le résultat est là. Les Bleues affronteront l’Espagne ou les États-Unis en quart de finale, vendredi 28 juin.

