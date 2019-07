Cyclisme: Arnaud Démare leader pour les Championnats d’Europe

Nommé fin juin à la tête de l'équipe de France, Thomas Voeckler a dévoilé ce mardi 30 juillet la liste des coureurs sélectionnés pour les Championnats d'Europe d'Alkmaar, qui se disputeront du 7 au 11 août aux Pays-Bas.

Un sprint massif à l’arrivée ?

Thomas Voeckler a désigné le sprinteur Arnaud Démare comme le leader. Le circuit de la course sera très plat et en toute logique l’ancien Maillot jaune du Tour de France mise sur un sprint massif à l’arrivée. Démare pourra compter sur Adrien Petit, habitué aux classiques de printemps, dont Paris-Roubaix. Olivier Le Gac et Mickaël Delage, qui font partie du train de Démare chez Groupama-FDJ, seront aussi présents.

Autres appelés : Julien Duval (AG2R), Damien Gaudin (Total Direct Energie) et Florian Sénéchal (Deceuninck Quick-Step). Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hôtels) sera en deuxième rideau en cas de difficulté pour Démare. Il devra donc se faire le plus discret possible et tenter le tout pour le tout si le leader désigné n’est plus dans le coup.

« J’ai appelé Bryan (Coquard) afin de l’avertir que je voulais lui confier un rôle qu’il était en droit de refuser. Jamais je n’aurais dit qu’il avait décliné la sélection. Il a convenu que cette année, Arnaud (Démare) était plus fort que lui sur le plan international », indique Thomas Voeckler. Les deux Français ont donc la responsabilité de succéder à Matteo Trentin, vainqueur à Glasgow l'an passé.

Arnaud Démare ancien vainqueur de Milan-San Remo

« Quand tu as un sprinteur de la qualité d’Arnaud Démare, disponible et surtout motivé pour disputer le Championnat d’Europe, il faut construire une équipe autour de lui, avance Thomas Voeckler. En cas d’échec, j’en prendrais l’entière responsabilité, je ne vais pas me cacher. Pour une compétition qui a de grandes chances d’arriver au sprint, ce serait une aberration de construire un groupe, sans consulter le sprinteur concerné. Je me suis donc tourné vers Arnaud au lendemain du Championnat de France et je lui ai demandé une liste de coureurs. La sienne et la mienne divergeaient sur un seul nom alors qu'on a établi ces listes sans concertation aucune. »

Cette saison, Arnaud Démare a remporté la 10e étape du Tour d’Italie. L’ancien champion de France avait remporté Milan-San Remo en 2016. Tous les coureurs français qui seront présents aux Championnats d’Europe ont la particularité de ne pas avoir pris part au Tour de France.