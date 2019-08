Ligue 1: nouveau challenge pour Juninho à Lyon

L'idole du club dans les années 2000 est revenue. L’Olympique lyonnais s'est tourné vers Juninho, le meilleur joueur de l'histoire du club rhodanien et l'idole des années 2000, pour écrire une nouvelle page de son existence. Le nouveau directeur sportif de l'OL, dont c'est la première expérience comme dirigeant, va devoir redonner le sourire aux supporteurs, pas tendres avec l'ancien entraîneur Bruno Genesio, et pour soulager le président Jean-Michel Aulas, toujours en première ligne à 70 ans. « Je resterai attentif, mais je prends vraiment du recul », indique Aulas dans les colonnes de L'Équipe. De quoi transmettre une partie du flambeau au Brésilien.

Remodeler un effectif chamboulé

« Il aura la quasi-totalité des responsabilités sportives, ce qui me fera un peu de bien », reconnaît Aulas à propos de l'ancien milieu offensif. « C’était important d’écouter tout le monde, d’écouter les consultants, les supporteurs. Mais in fine, quand on a 32 années d’expérience avec pas mal de titres, ça donne de la force dans les choix. Quand on a pris la décision de convaincre Juni de nous rejoindre, c’était avec la certitude que les fans allaient nous rejoindre, mais c’était aussi avec une certitude au fond du cœur qu’on allait bien réussir », racontait le président lyonnais en juillet dernier.

Depuis son départ en 2009, Juninho, tireur de coup franc légendaire, n'avait jamais rompu le lien profond qu’il a avec l’OL. Le natif de Recife, qui avait annoncé sa retraite le 30 janvier 2014, le jour de ses trente-neuf ans, a terminé sa carrière de joueur au Brésil avec le Vasco de Gama.

Juninho, dont ses deux plus jeunes filles sont nées à Lyon, a imposé sur le banc son compatriote brésilien Sylvinho, novice à ce poste (45 ans), et lancé les grandes manœuvres pour remodeler un effectif chamboulé par les départs de Ferland Mendy (Real Madrid), Tanguy Ndombélé (Tottenham) et Nabil Fekir (Betis Séville).

Être en Ligue des champions à la fin de saison

L'OL a recruté Thiago Mendes et Youssouf Koné (international malien) à Lille, ainsi que Jean Lucas (Flamengo) et Joachim Andersen (Sampdoria) notamment. « Le président (Jean-Michel Aulas) m'a demandé une seule chose: être en Ligue des champions à la fin de saison. Le temps nous le dira pour les autres objectifs. Il faut travailler », a déclaré Sylvinho, ancien adjoint de Tite chez les A au Brésil et qui venait d'être nommé sélectionneur de l'équipe olympique.

Humaniste, de gauche, amoureux de la France dont il possède aussi la nationalité, Juninho - qui s’est farouchement opposé aux idées de Jair Bolsonaro, le président actuel du Brésil (extrême droite) - devrait avoir un œil bienveillant sur le travail de son compatriote. En faisant revenir l’idole des supporteurs, l’OL joue gros en cas d’échec et Juninho - qui avait remporté son dernier titre en 2008 avec l’OL - aussi.

Lors de leur dernière rencontre de préparation face à Bournemouth, les Lyonnais se sont inclinés 3-0. L’Olympique lyonnais lance sa saison de Ligue 1 vendredi 9 août contre Monaco.