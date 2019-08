Foot: Neymar, non-retenu pour PSG-Nîmes, va-t-il quitter Paris?

Neymar n’a pas été retenu pour le début de saison du Paris Saint-Germain (PSG) en Championnat de France de football (Ligue 1). L’attaquant va rater PSG-Nîmes à cause de sa condition physique, assure son entraîneur Thomas Tuchel. Le directeur sportif du club parisien, Leonardo, indique de son côté que le Brésilien est au cœur de discussions « plus avancées qu'avant » concernant un éventuel transfert.

Partira ou partira pas du Paris Saint-Germain (PSG), après deux saisons mitigées ? On ne sait toujours pas si Neymar va quitter le PSG, ce 10 août, au lendemain du coup d’envoi du Championnat de France de football (Ligue 1). Mais, au moins, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a admis que son compatriote faisait l’objet de discussions « plus avancées qu'avant » concernant un éventuel départ.

« On a des discussions et on va voir ce qu'il se passe, a expliqué ce samedi le dirigeant brésilien, avant la rencontre face à Nîmes, devant quelques journalistes. Jusqu'à ce qu'une décision soit prise, on va gérer un peu la situation ».

Leonardo a toutefois affirmé que Neymar était réellement forfait pour la rencontre face aux Nîmois : « Il n'est pas non plus bien physiquement pour le match. » Une version des faits défendue par l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, en conférence de presse : « Neymar n'a pas fini l'entraînement et ce n'est pas possible qu'il joue demain. Il est dans une phase d'entraînement individuel, il est un peu blessé. Il a pris un coup avant-hier, un coup aujourd’hui. Il n'a pas fait une semaine complète avec l'équipe donc il n'est pas en capacité de jouer pour nous. »

Des discussions avec le Real Madrid ?

Avec quel(s) club(s) les dirigeants parisiens discutent-ils d’un éventuel départ de Neymar ? Leonardo n’a pas voulu rentrer dans les détails. « C'est important pour tout le monde de définir le futur, a-t-il souligné. L'équipe doit être concentrée sur le match [face à Nîmes, Ndlr]. Les discussions sont plus avancées qu'avant, mais cela ne veut pas dire qu'il y a un accord. Il faut définir s'il reste et donc il joue ou s'il s'en va ».

En Espagne, la presse fait état de discussions désormais directes entre le PSG et le Real Madrid concernant Neymar. Selon le journal AS, ces négociations auraient débuté à l’instigation des champions de France en titre…