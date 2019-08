Jeux africains: la boxe, sport populaire par excellence

De notre envoyé spécial au Maroc,

Qui ne se souvient pas du « Rumble in the Jungle » ? Ce combat du siècle pour le titre de champion du monde poids lourds de boxe, qui s’était tenu à Kinshasa dans la nuit du 29 au 30 octobre 1974, entre Mohammed Ali et George Foreman. La boxe et le continent africain sont indissociables. Pour ces Jeux africains, le tournoi enregistre une participation record de plus de 200 boxeurs et de boxeuses.

Plus de compétences sur le continent

Pourtant, certaines nations sont en train de découvrir une forme de désamour pour le Noble art. « La boxe était un des sports les plus populaires chez nous au Gabon », raconte Dieudonné Mefaghe, entraîneur des Panthères. « On est en train de se faire dépasser par le karaté, le judo ou le Taekwondo. C’est toujours un problème de moyens, ajoute-t-il. Il nous manque des compétences sur notre continent, pourtant nous avons un sacré vivier. La boxe au Maghreb s’en sort beaucoup mieux par rapport à l’Afrique de l’Ouest et Centrale. Il nous faudrait une médaille olympique pour avancer. Les Jeux, c’est la vitrine de tous les sports. »

Lors des derniers Jeux africains en 2015 à Brazzaville, l’Algérie avait occupé la première place au classement par équipe des épreuves de boxe. Mais la dernière médaille d’or olympique de verts en boxe remonte à 1996 à Atlanta, avec Hocine Soultani. Champion d'Afrique, champion Arabe, vainqueur des Jeux méditerranéens, et aussi médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, le pugiliste, décédé depuis, est considéré comme le meilleur boxeur de l’histoire du pays.

Le Gabonais Franck Monbey. Photo: Farid Achache RFI

« Même si nous n’avons que deux représentants ici au Jeux africain, la boxe se porte bien à Madagascar, témoigne pourtant Rabarisoa Hery Mamy, président de la Fédération malgache de boxe. Nous avons des pratiquants dans toutes les régions du pays. Il nous manque malheureusement du matériel. Mais la boxe reste toujours populaire en Afrique. L’objectif pour notre pays et notre continent reste de briller aux JO. »

La boxe, sport aux origines antiques, est devenue olympique en 1904 en Louisiane. L’Afrique du Sud arrive au 12e rang des médailles depuis l’entrée du Noble art aux JO avec 19 médailles, loin derrière les États-Unis, première nation (113).

Un moyen d'expression pour la jeunesse africaine

Dans la salle omnisports Al Amal de Rabat, le Gabonais Franck Mombey (57 kilos) a pu une nouvelle fois mesurer l’enthousiasme du public pour la boxe, avec notamment les chants des supporters du Lesotho, après avoir battu un Mauricien. « Il nous faut des moyens pour préparer au mieux nos compétitions, la boxe c’est notre façon de nous exprimer », avoue-t-il. Franck Mombey, issu d’une famille de boxeurs, s’entraîne en France grâce à une bourse olympique.

Du côté du Niger, les boxeurs rencontrés se sentent impuissants. « Nous n’avons pas de moyens et nous sommes démotivés. J’aimerais quitter le Niger pour m’engager avec un autre pays », dit l’un d’entre eux, déprimé après sa défaite. Assis sous un arbre, il reproche à son coach de ne pas l’avoir échauffé avant son combat. « Nous sommes dans l’incapacité de faire des résultats dans de pareilles conditions », lâche-t-il.

« Les Jeux africains, c’est tout d’abord un esprit de fraternité et je crois que la boxe a toute sa place », raconte Léon-Louis Folquet, président du comité olympique gabonais. « Mais la boxe en Afrique doit renaître, car le potentiel est énorme sur ce continent. Il faut que la boxe africaine retrouve ses qualités techniques, il faut multiplier le nombre des compétitions. C’est ce qui manque le plus pour briller à l'international », conclut-il.

