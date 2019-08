Avec le basket 3-contre-3, frissons garantis aux Jeux africains

Dans une grande compétition omnisport, il y a les disciplines traditionnelles, comme la lutte, et celles qui arrivent pour bousculer les codes. Le basket 3-contre-3, sport olympique à partir des JO de Tokyo en 2020, déjà intégré au programme des Jeux de Paris en 2024 et de Los Angeles en 2028, en fait partie. Elle est présente aux Jeux africains 2019.

De notre envoyé spécial au Maroc,

Du soleil, de la musique et des spectateurs joyeux. Le Comité international olympique qui souhaite rajeunir l’image des JO et inciter la jeunesse à la pratique sportive a fait mouche. Le 3x3 commence à être populaire et le CIO compte désormais sur ce phénomène lié à l’urbanisation des sports pour changer son image. Au Maroc, le spectacle du 3x3 bat son plein.

L’envie de se dépasser pendant dix minutes

Le basket de rue ne cesse d’évoluer depuis les années 1990 et le mouvement n’épargne pas l’Afrique. Le 3x3 séduit, car il peut se pratiquer très facilement sur une place, un parking de supermarché, ou une cour d’école. Il suffit de déployer un « kit », cela reste relativement simple. Partout, la jeunesse a la possibilité de s’exprimer le ballon dans les mains.

À Rabat, le coach du Mali, Mamatou Kané, raconte : « Cela commence à être populaire chez nous. Et maintenant que c’est une discipline olympique, cela va nous aider encore plus. Les jeunes vont vouloir s’investir plus. C’est bien que le CIO décide d’agrandir la famille du sport avec le 3x3. Je crois que ce qui plaît le plus aux jeunes, c’est l’envie de se dépasser pendant dix minutes sur le terrain. » Le Mali s’est imposé vendredi 23 août en quarts de finale face au Maroc (18-17).

10 minutes en musique

Le petit frère du basket possède ses propres spécificités et ses propres règles. À commencer pas le terrain. À l’extérieur, avec un seul panier, dans un espace réduit à un demi-terrain, on se lance dans la bataille. Autres spécificités : la taille du ballon (plus petit) et le temps de jeu. La rencontre qui se déroule en musique dure 10 minutes sauf si une équipe a atteint le total de 21 points avant l’échéance. L’équipe est composée de trois titulaires et d’un remplaçant. Chaque panier (comme chaque lancer franc) vaut un point, deux en cas de tir réussi à l’extérieur de l’arc des 6m75. Les joueurs disposent de 12 secondes au maximum pour tirer.

Présent lors de l’Afrobasket 3x3 l’an dernier, le joueur congolais Fabrice Tshilumba estime que le physique est « primordial ». « Tu n’as pas une seconde de répit, tu dois être à fond pendant toute la rencontre. Je crois qu’il faut plus de puissance que pour le 5x5. Au 3x3, il faut savoir attaquer et défendre », avance celui qui pense que le 3x3 est en train de prendre son envol sur le continent africain.

Très populaire du côté de Madagascar

Au début des années 2000, une société qui propose des sodas à Madagascar avait organisé un tournoi pour promouvoir sa boisson. Ce fut un peu le début de l’histoire pour le basket 3x3 à Madagascar.

« C’est physique, technique et plus adapté aux jeunes malgaches, avance l’entraîneur Jean de Dieu Randrianarivelo qui vit sa quatrième compétition de haut niveau. Il faut être plus athlétique que le 5X5. Dans tous nos quartiers, on peut voir des jeunes s’adonner à la discipline. »

Dans l’équipe malgache, tous les joueurs viennent du basket. Ratianarivo Livio Rocheteau, 23 ans, capitaine des Barea, a connu les sélections jeunes du 5x5. Il est ensuite passé au 3x3. « Tu as à peine marqué que tu es déjà dans l’optique de défendre. Cela demande pas mal d’énergie. Il faut être polyvalent et avoir un bon cardio. C’est bien que l’Afrique s’intéresse à ce sport et j’espère que l’on sera aux JO », avance celui qui s'est offert une demi-finale face à l'Angola (19-18 après prolongations). Avec Tokyo 2020, le 3x3 devrait susciter encore plus de vocations sur le continent.

