Football: Barcelone dévoile une statue de Johan Cruyff au Camp Nou

Triple Ballon d'or, adepte du « football total » et légende du FC Barcelone en tant que joueur (1973-1978) et qu'entraîneur (1988-1996), Johan Cruyff, décédé en 2016 à l'âge de 68 ans à la suite d'un cancer du poumon, a été honoré ce 26 août par l'institution catalane. Une statue de l'ancien footballeur a été inaugurée à l'entrée du Camp Nou, le stade mythique du Barça.

Etaient présents Danny Cruyff, la veuve de Johan Cruyff, deux de leurs enfants, Susila et Jordi (qui a été lui aussi joueur à Barcelone, ainsi qu'à Manchester United), ainsi que le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, le président de la généralité de Catalogne, Quim Torra, le consul néerlandais à Barcelone, Dirk Kremer, et de nombreux anciens joueurs.

La statue de bronze, haute de 3,50 mètres, pèse 1.500 kilos et représente Cruyff tel qu'il était dans les années 1970, adoptant l'une de ses poses les plus emblématiques. Elle a été taillée par le sculpteur batave Corry Ammerlan van Niekerk. Au pied de la statue sont écrits les mots que l'entraîneur Johan Cruyff avait dit à ses joueurs le 20 mai 1992, au soir de la finale de la Coupe des clubs européens champions (ancêtre de la Ligue des champions UEFA) entre la Sampdoria et Barcelone : « Salid y disfrutad » (« Sortez et profitez »). Ce soir-là, à Wembley, le Barça, après deux défaites en 1961 et 1986, souleva sa première Coupe aux grandes oreilles en s’imposant 1-0 après prolongation face à la Samp (but sur coup franc direct du Néerlandais Ronald Koeman).

« Cette statue apporte du plaisir et de la fierté à toute notre famille. Nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont rendu cela possible. C’est en endroit très spécial pour lui, un endroit où il a passé beaucoup de temps comme joueur et entraîneur », a déclaré Jordi Cruyff. Josep Maria Bartomeu souhaite que cette statue « soit un rappel constant de Johan Cruyff et de ce qu’il représente. Il est une part très importante de notre histoire, de notre essence, de notre passion ».

Mardi 27 août, le Barça va inaugurer le nouveau stade de la réserve, qui portera le nom de stade Johan-Cruyff. L’Ajax Amsterdam, l’autre club historique de la carrière de celui qu’on surnommait le Hollandais volant (il y a été formé dès 1957, a été joueur pro de 1964 à 1973 et de 1981 à 1983, et enfin entraîneur de 1985 à 1988), lui a déjà rendu hommage en ce sens. Le 5 avril 2018, le stade de l’Ajax, l’Amsterdam Arena, a été rebaptisée Johan Cruyff ArenA. « Un hommage mérité. L’Ajax, c’est Cruyff », estima l’entraîneur Erik ten Hag, tandis que le directeur général et ancien gardien Edwin van der Sar déclara : « Johan Cruyff est le plus grand footballeur que l’Ajax a produit. »