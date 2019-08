Ligue des champions UEFA: Paris, Lyon et Lille fixés sur le sort

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2019-2020 a été effectué à Monaco jeudi 29 août. Le Paris Saint-Germain est dans le groupe A et fera face au Real Madrid, à Bruges et à Galatasaray. Lyon hérite du groupe G avec le Zénith Saint-Pétersbourg, le Benfica Lisbonne et le RB Leipzig. Lille devra faire face à une opposition coriace dans le groupe H avec Chelsea, l'Ajax Amsterdam et Valence. Retrouvez le tirage au sort complet.

Les 32 équipes qualifiées pour la phase de groupes de la Ligue des champions UEFA, cru 2019-2020, se sont données rendez-vous à Monaco ce jeudi 29 août, comme le veut la coutume. C’est sur le Rocher qu’a traditionnellement lieu le tirage au sort de ladite phase. Les dirigeants, les directeurs sportifs, et même quelques joueurs parmi les plus célèbres ont fait le déplacement jusqu’en principauté pour assister à la loterie, avec un mélange d’excitation et d’appréhension : tirage abordable, tirage équilibré ou tirage « de la mort » ?

Paris retrouve le Real Madrid

Le Paris Saint-Germain, en sa qualité de champion de France, était le club français le moins exposé à un tirage difficile avant le début du tirage au sort. Placé dans le chapeau 1, il était certain d’éviter les champions d’Europe (Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions 2018-2019, et Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa 2018-2019) et les champions des meilleurs ligues européennes.

Les Parisiens pouvaient quand même craindre de tomber sur le Real Madrid ou l’Atlético de Madrid, géants espagnols placés dans le chapeau 2. Le Néerlandais Wesley Sneijder, le Tchèque Petr Cech, récemment retraités, ont eu la tâche de tirer les boules et de fixer le destin de chacun. Et finalement, le club de la capitale française hérite... du Real Madrid ! Comme en phase de poules 2015-2016 et comment en huitièmes de finale de la saison 2017-2018. Pas de très bons souvenirs pour le PSG... Il affrontera aussi Bruges (chapeau 3) et Galatasaray (chapeau 4). Ces quatre clubs sont dans le groupe A.

Lyon évite les épouvantails

Pour l’Olympique lyonnais, le tirage au sort s’annonçait plus compliqué que pour Paris. Les Gones, placés dans le chapeau 3, étaient certains de tomber sur au moins un cador européen du chapeau 1 (sauf Paris, car en phase de groupes, les équipes d’un même pays ne peuvent pas s’affronter).

Du chapeau 1, l’OL tire finalement le club a priori le moins dangereux : le Zénith Saint-Pétersbourg, champion de Russie en titre. Cela aurait pu être plus coriace. Les hommes de Sylvinho auront aussi pour adversaire le Benfica Lisbonne, issu du chapeau 2. Enfin, le troisième adversaire de Lyon sera le RB Leipzig. Tous figurent dans le groupe G.

Lille, mission (im)possible ?

Le Losc, vice-champion de France, est de retour en phase de groupes de la C1 pour la première fois depuis 2012. Les Dogues se sont présentés au tirage au sort avec le coefficient UEFA le moins élevé parmi les 32 qualifiés, et étaient donc logiquement placés dans le chapeau 4. Sans surprise, Lille a droit à un tirage au sort difficile.

Les Lillois sont dans un groupe H relevé avec Chelsea (chapeau 1), l'Ajax Amsterdam (chapeau 2) et Valence (chapeau 3). Un tirage au sort forcément un peu difficile, mais Lille, comme Lyon, aurait pu tomber sur un groupe plus dure. Les hommes de Christophe Galtier vont devoir se sublimer pour se hisser en huitièmes de finale, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 2007.

Liverpool avec Naples, un groupe superbe pour le Barça, Manchester City verni

Dans les autres groupes, Liverpool, le tenant du titre, est dans le groupe E et retrouve Naples, comme l'année dernière. Le groupe F peut être considéré comme celui « de la mort » car on y retrouve le Barça, le Borussia Dortmund et l'Inter Milan. Tottenham, finaliste en juin, fera face au Bayern Munich notamment dans le groupe B. Et Manchester City ? Les hommes de Pep Guaridola sont dans le groupe considéré comme le plus abordable avec le Shakhtar Donetsk, le Dinamo Zagreb et les novices italiens de l'Atalanta Bergame.

Plus d'informations à suivre

LE TIRAGE AU SORT COMPLET

Groupe A

Paris Saint-Germain (France)

Real Madrid (Espagne)

Club Bruges (Belgique)

Galatasaray (Turquie)

Groupe B

Bayern Munich (Allemagne)

Tottenham (Angleterre)

Olympiacos (Grèce)

Etoile rouge de Belgrade (Serbie)

Groupe C

Manchester City (Angleterre)

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Dinamo Zagreb (Croatie)

Atalanta Bergame (Italie)

Groupe D

Juventus (Italie)

Atlético de Madrid (Espagne)

Bayer Leverkusen (Allemagne)

Lokomotiv Moscou (Russie)

Groupe E

Liverpool (Angleterre)

Naples (Italie)

RB Salzbourg (Autriche)

KRC Genk (Belgique)

Groupe F

FC Barcelone (Espagne)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Inter Milan (Italie)

Slavia Prague (République tchèque)

Groupe G

Zénith Saint-Pétersbourg (Russie)

Benfica Lisbonne (Portugal)

Olympique lyonnais (France)

RB Leipzig (Allemagne)

Groupe H

Chelsea (Angleterre)

Ajax Amsterdam (Pays-Bas)

Valence CF (Espagne)

Lille (France)