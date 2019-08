Mondial de basket: «Il y a la place pour le 2e tour», assure l’Ivoirien Solo Diabaté

Neuf ans après leur dernière Coupe du monde, les Eléphants de Côte d’Ivoire sont de retour. Qualifiés sur le fil en février dernier chez eux, Souleyman « Solo » Diabaté et ses coéquipiers sont dans le groupe A avec la Chine, le pays-organisateur (match samedi 31 août), le Venezuela (match lundi 2 septembre) et la Pologne (match mercredi 4 septembre). Avant d’entrer en piste, le meneur de 32 ans, qui était déjà en sélection lors du Mondial 2010, se livre à RFI.

RFI : En février dernier, à la fin des éliminatoires, la Côte d’Ivoire était dos au mur. Et vous êtes parvenus à coiffer le Cameroun dans la course pour le dernier ticket qualificatif pour seulement quelques points. Comment avez-vous vécu ce moment ?

Déjà, le fait de jouer devant notre public en Côte d’Ivoire, c’était une motivation supplémentaire. En 2013, on avait organisé en Côte d’Ivoire la Coupe d’Afrique, qui était qualificative pour le Mondial 2014, mais nous avions raté le coche. On avait à cœur de se rattraper devant notre public, même si on savait que ce serait dur en février. On a bien préparé, on a tout donné et le public nous a vraiment soutenus. Nous sommes fiers d’avoir réussi à le faire en Côte d’Ivoire. C’était aussi pour rattraper l’échec de 2013. On est doublement satisfait.

C’était un moment très fort pour vous-même, au regard de votre carrière ?

Ah oui ! C’était très fort, un des meilleurs moments. Réaliser une telle performance en Côte d’Ivoire, devant son public, devant sa famille, devant ses amis, c’est quelque chose d’exceptionnel. C’est un des meilleurs moments de ma carrière, un de mes plus grands souvenirs.

Il y a neuf ans, vous étiez déjà dans l’équipe de Côte d’Ivoire qualifiée pour le Mondial en Turquie. Aujourd’hui, avec l’expérience accumulée, comment abordez-vous ce nouveau rendez-vous mondial ?

Je me sens bien, très excité déjà de refaire le match d’ouverture contre la Chine, le pays-hôte. On l’avait déjà fait en 2010 contre la Turquie. Rebelote en 2019 en Chine. Et tout ce qui se passe en Chine est toujours grandiose ! J’ai vraiment hâte de jouer ce match. Par rapport à 2010, je me sens mieux physiquement et mentalement. J’ai aussi l’impression que l’on a une meilleure équipe. Il y a de l’excitation et un peu d’appréhension.

Ce match d’ouverture face à la Chine, une terre où on adore le basket : ça promet d’être quelque chose de grand…

Les Chinois font tout en grand. Participer à un match aussi fort en émotion et qui sera très regardé… Ce match sera retransmis partout dans le monde. Faire le match d’ouverture, pour un petit pays de basket comme la Côte d’Ivoire, c’est une aubaine et une chance. Il va falloir essayer de répondre présent par rapport à tous les pronostics qui nous donnent perdants. C’est un challenge pour nous.

Nous sommes considérés comme le petit Poucet de la poule, très bien. Certains pays vont nous sous-estimer.

Dans le groupe A, il y a la Chine donc, mais aussi la Pologne et le Venezuela. Deux nations se qualifieront pour le tour suivant. Qu’est-ce que la Côte d’Ivoire peut espérer ?

Objectivement, et pour être réaliste, je pense qu’on a un des groupes les plus abordables de la compétition. Clairement, le but, c’est d’aller au deuxième tour. Nous sommes les outsiders et c’est une position qui nous va bien. Nous sommes considérés comme le petit Poucet de la poule, très bien. Certains pays vont nous sous-estimer. A nous de montrer qu’on est bons. On veut aller au deuxième tour. Il y a trois matches, et on essaiera de tous les gagner. Si ce n’est pas possible, on essaiera d’en gagner deux. En tout cas, on donnera tout pour aller au deuxième tour, parce qu’il y a vraiment la place pour le faire.

Donc la Côte d’Ivoire petit Poucet, mais petit Poucet ambitieux ?

Oui. Si on était tombé dans la poule de la Serbie ou d’autres grandes nations, je pense qu’on serait moins ambitieux. Mais là, on joue la Chine, la Pologne et le Venezuela ; je pense qu’on a nos chances. C’est ce que l’on croit. On va tout donner et on verra ce qui se passera.

Votre coéquipier Charles-Noé Abouo a évoqué, avec la FIBA, la solidarité et la proximité entre les joueurs de l’équipe nationale. Quelles sont, pour vous, les forces du groupe de la Côte d’Ivoire ?

Charles a résumé l’équipe de Côte d’Ivoire. Nous nous entendons très bien. On est comme une petite famille. On se soutient les uns les autres, en dehors et sur le terrain. C’est ce qui fera notre force. Nous sommes aussi une équipe avec un mélange de jeunes joueurs et de joueurs plus expérimentés. La fougue des jeunes et l’expérience des anciens donneront un bon mélange.

Comment s’est passée la phase de préparation ?

Au début, c’était très compliqué. Mais au fil du temps, tout s’est mis en place. On a fait des matches amicaux de haut niveau. On a joué contre l’Italie et l’Espagne, des matches de référence pour nous. Il y a aussi eu celui contre les Philippines. Mais on retient surtout l’Italie et l’Espagne de notre prépa. Il s’agissait de match-tests pour nous. Ils nous ont permis de voir où nous en étions par rapport aux grandes nations. Je pense qu’on en est très loin. Mais ces matches nous ont aussi fait progresser et nous ont permis de nous rendre compte du travail à effectuer pour atteindre ce niveau. Une bonne préparation donc, peut-être un peu longue, mais bien.

On a bien progressé. On est prêt à aborder la Coupe du monde maintenant.

Quelles étaient ces difficultés au départ de la préparation ?

En fait, nous n’avions pas de visibilité sur la suite de la préparation. On était en Côte d’Ivoire où on était censés rester cinq jours. Finalement, nous sommes restés trois semaines. A un moment, les joueurs en avaient marre car on ne savait pas ce qu’on allait faire après ces trois semaines. Finalement, après les entraînements en Côte d’Ivoire, nous sommes allés en Italie à Trento. On a joué contre l’Italie (défaite 69-58) et la Suisse (victoire 69-68). Ensuite, nous sommes allés en Espagne à Malaga, où on a joué contre les équipes d’Espagne (défaite 79-62) et des Philippines (défaite 73-63). Puis, nous sommes repartis en Italie à Vicenza, près de Milan, et on a joué contre des équipes universitaires américaines. Elles se sont soldées encore par des défaites qui nous ont permis de voir que nous étions encore loin et qu’on devait encore progresser en vue de la Coupe du monde. Et enfin, nous sommes arrivés en Chine où nous avons fait deux matchs amicaux contre des équipes de la CBA (le championnat de Chine de basket, ndlr) qu’on a gagnés. Je pense qu’on a bien progressé. On est prêt pour aborder la Coupe du monde maintenant.

Il y a un an, votre état de santé suscitait une vive inquiétude. On craignait un problème cardiaque. Aujourd’hui, visiblement, tout est réglé ?

Oui, tout va bien ! C’était une période très compliquée pour moi. Je me suis dit que j’allais arrêter le basket. C’est ce que tout le monde a cru. Mais après avoir fait des tests médicaux supplémentaires, on s’est rendu compte qu’il fallait surveiller le cœur mais qu’il n’y avait pas de risque particulier. L’autorisation de jouer au basket m’a été donnée par les médecins. Et aujourd’hui, je suis en Coupe du monde. Donc tout va bien, je suis heureux et prêt à performer.

Propos recueillis par Nicolas Bamba, pour RFI.