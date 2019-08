Rugby: les Bleus s’offrent une petite Italie avant le Mondial

La série de test-matches s’achève sur une note positive. Après avoir battu l’Ecosse, puis après avoir perdu contre cette même Ecosse, le XV de France a gagné face à l’Italie au Stade de France sur le score de 47-19, ce vendredi 30 août. Deux victoires et une défaite donc : la balance penche du bon côté, mais l’impression reste mitigée.

Un gros score qui ne masque pas tout

Devant des tribunes bien clairsemées – seulement 25.000 à 30.000 spectateurs dans un stade pouvant en contenir 80.000 –, les hommes de Jacques Brunel sont entrés pied au plancher avec un premier essai dans les premières minutes signé Yoann Huget, non transformé par Romain Ntamack. Un début de match prometteur mais gâché par un gros passage à vide des Bleus, qui ont multiplié les erreurs, les fautes et ont permis à l’Italie de prendre l’avantage. Ajoutez à cela les cartons jaunes successifs de Louis Picamoles et de Rabah Slimani, et vous avez le portrait d’une sélection sans repères.

Heureusement, la France a réagi avec un essai de pénalité et un autre signé Camille Chat. Après la pause, Antoine Dupont et Arthur Itturia ont permis aux Bleus de prendre le large, avec en plus un Romain Ntamack efficace dans ses coups de pied arrêtés. Les Azzurri sont malgré tout restés au contact et Jake Polledri a profité d’une défense amorphe pour remettre des doutes dans la machine tricolore. Même constat pour le deuxième et dernier essai de Bellini. Les essais de Romain Raofifénua et de Thomas Ramos ont juste gonflé le score.

Encore des réglages avant de défier l'Argentine

Un dernier match paradoxal pour l’équipe de France donc. A trois jours de la liste définitive des 31 mondialistes, le XV de France a montré un bon état d’esprit mais a fait preuve d’indiscipline. Les joueurs étaient unanimes à la fin de la rencontre : avant d’entrer pleinement dans le Mondial avec un rendez-vous corsé contre l’Argentine le 21 septembre, il y a encore des réglages à faire et de la place pour progresser.

Face à une Italie loin de compter parmi les meilleures sélections du monde, la France a dominé sans écraser, montrant surtout ses qualités en attaque et en contre-attaque qu’en défense. Le niveau des Bleus reste source d’inquiétude à trois semaines du rendez-vous international où ils vont croiser la route de sélections bien mieux armées. En 2015, les doutes étaient à peu près les mêmes, et cela s’était traduit par une défaite face à l’Irlande, puis une raclée face à la Nouvelle-Zélande. Le XV de France a encore un peu de temps pour fructifier les quelques bons points à tirer de ses test-matches.