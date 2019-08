Football: Bruno Genesio «heureux» et «détendu» à Pékin

Nommé entraîneur du Beijing Guoan en Chine fin juillet, l’ancien Lyonnais Bruno Genesio s’est confié à la presse chinoise et à notre correspondant, mercredi 28 août. Après une fin de saison difficile avec l’Olympique lyonnais, le technicien français avait « besoin de [s]’éloigner de Lyon » et se dit « heureux » à Pékin.

RFI : Pourquoi avoir choisi de poursuivre votre carrière d’entraîneur en Chine, au Beijing Guoan ?

Bruno Genesio : Après trois ans et demi passés à Lyon, ma ville, mon club formateur, j’avais besoin de vivre une expérience à l’étranger, de m’éloigner de Lyon, de la France.

J’avais besoin d’un challenge complètement différent. Cela aurait pu être en Europe mais j’ai eu l’opportunité de venir ici et cela correspondait à ce que je cherchais après m’être renseigné et en avoir discuté avec mes agents qui connaissent bien le championnat chinois.

Il y a ici de très bons joueurs et entraîneurs qui viennent et je pense que le football chinois est en pleine évolution. Ce que j’observe au quotidien me le confirme.

Je suis très agréablement surpris par le niveau global des joueurs chinois, du championnat et de la ferveur qui l’entoure. Ici, on joue devant plus de 40 000 personnes à chaque match. C’est très important pour la motivation.

Comment s’est déroulé votre premier mois ici ?

Je me suis vite adapté. Je ne vois pas de différence majeure avec ma vie à Lyon, que ce soit sur mon lieu de travail ou à l’extérieur.

Je me sens très bien et très heureux ici. Je suis même beaucoup plus détendu que lors de ma dernière saison à Lyon. Je me sens pleinement épanoui, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle.

Quels sont vos objectifs pour le reste de la saison ?

Nous voulons conserver notre deuxième place et garder un espoir d’accrocher la première. (Ndlr : à 7 journées de la fin, le Beijing Guoan FC est 2e à 5 points du leader Guangzhou Evergrande).

Mais ce qui est aussi important pour moi, c’est de faire progresser l’équipe, de développer les jeunes de notre académie qui est bien organisée.

D'ailleurs, si je compare un peu avec l’OL, je retrouve les mêmes valeurs ici avec cette volonté de former des jeunes, des membres du staff qui aiment le club, une ville qui aime le football et son club.

Que pensez-vous de votre buteur congolais Cédric Bakambu, moins flamboyant cette saison ?

Il a marqué sur penalty récemment. Un penalty c’est un but.

Il en a inscrit 23 la saison dernière toutes compétitions confondues. Cela montre qu’il en est capable.

C’est souvent une question de confiance. J’en ai discuté avec lui et il sait qu’il a toute ma confiance. Je pense que c’est un joueur qui a prouvé qu’il pouvait être décisif.

Il va retrouver le chemin des filets mais ce n’est pas ce qui est essentiel. Ce qui l’est, c’est son implication. Je suis satisfait de son état d’esprit et c’est au moins aussi important que marquer des buts.