Rugby: la Russie, l'invité inattendu de la Coupe du monde 2019

De notre correspondant en Russie, Daniel Vallot,

Entrainement nocturne pour le Spartak Rugby, petit club de deuxième division. Bonnet rouge et barbe blanche, Alexander Kolikov harangue ses joueurs. Ce vendredi 20 septembre, ce vétéran du rugby russe sera bien sûr devant sa télé, pour le match contre le Japon. « Bien sûr cette qualification, c'est magnifique, c'est un miracle ! Moi je pense que la Russie peut gagner un match. C’est un pays tellement imprévisible. Dans notre poule, on pourrait battre les Samoa. Ils jouent à leur sauce et ils peuvent faire des erreurs. Les Japonais, ils sont chez eux, ça va être très durs… Nous, on nous surnomme les "Ours" et c’est pas pour rien ! On est forts, on est physiques, c’est notre principal atout ! »

Mais les Ours sont également conscients de leurs limites. Manque de moyens, de joueurs, de clubs… Le rugby est un sport méconnu en Russie, comme nous l’explique Anatoly Chmakov, l’un des ailiers du Spartak : « Ici, en Russie, tout le monde ne pense qu'au football. Et les parents préfèrent inscrire leurs enfants au foot, parce que c’est un sport plus simple à comprendre et qui semble moins violent ! Si on prend la Géorgie, par exemple, c’est différent là-bas. Le rugby a pris le dessus sur le foot, et leurs joueurs vont se former en France. Ici, les clubs manquent d’argent, et ne sont pas soutenus… »

Sur la pelouse de ce petit club de la capitale russe, on espère que ce Mondial Japonais permettra de donner un nouvel élan au rugby russe. Mais pour cela il faudra réaliser un exploit, et arracher une première victoire en Coupe du monde.