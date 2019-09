Mondiaux d'athlétisme 2019: Chepngetich en or, Ta Lou en forme

Le continent africain a glané sa première médaille d'or aux Mondiaux de Doha (Qatar) dans la nuit du vendredi au samedi 28 septembre grâce à la Kényane Ruth Chepngetich sur marathon. Le sprinteur sud-africain Akani Simbine a manqué de peu le podium sur 100m, et son compatriote sauteur Luvo Manyonga n'a pas réussi à garder sa couronne. Grosse première course pour l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou sur 100m.

MARATHON (F): CHEPNGETICH SE COUVRE D'OR

Rose Chelimo, la Bahreïnie naturalisée d'origine kényane, a laissé sa couronne glanée en 2017. Dans la nuit de vendredi à samedi, sous la chaleur écrasante (32°) et l’humidité étouffante (73%) de Doha qui a provoqué 28 abandons, soit 40% des finalistes au total (un record), c'est la Kényane Ruth Chepngetich qui s'est imposée, apportant ainsi au continent africain sa première médaille d'or dans ces Mondiaux.

Elle a bouclé ses 42,195km en 2 heures, 32 minutes et 43 secondes : c’est 15 minutes de plus que son chrono établi en début d’année, et c’est le temps le plus long jamais enregistré pour une finale du marathon. Chelimo a terminé 2e en 2 heures, 33 minutes et 46 secondes. La Namibienne Helalia Johannes est en bronze en 2 heures 34 minutes et 15 secondes.

La Kényane Ruth Chepngetich célèbre son titre mondial sur marathon, avec un drapeau aux couleurs de son pays. Dylan Martinez/Reuters

Cette finale du marathon féminin restera comme un symbole des critiques formulées à propos de ces Mondiaux organisés au Qatar, un pays visiblement pas adapté à toutes les épreuves. Les autres fondeurs et fondeuses sur marathon masculin, 20km marche et 50km marche sont prévenus: les conditions climatiques vont compliquer leur tâche.

100M (H): SIMBINE A 3 CENTIEMES DU BRONZE

Comme attendu, l'Américain Christian Coleman a écrasé le 100m et est devenu champion du monde avec le temps canon de 9''76 (meilleure performance mondiale de l'année), ce qui fait de lui le sixième meilleur performeur de l'histoire sur la distance reine. Coleman a devancé Justin Gatlin (9''89), le même homme qui l'avait battu en 2017 à Londres. Le Canadien Andre De Graase est en bronze avec un nouveau record personnel (9''90).

Déception pour le Sud-Africain Akani Simbine : certes, il a réalisé sa meilleure performance de la saison (9''93), mais il échoue à 3 centièmes du podium. Aucun Africain ne s'est jamais hissé à l'une des trois premières places d'un championnat du monde sur 100m. Si Simbine avait égalé son record personnel (9''89 en 2016), il y serait parvenu.

Le Canadien Andre De Graase, le Sud-Africain Akani Simbine et les Américains Christian Coleman et Justin Gatlin (de gauche à droite). Ahmed Jadallah/Reuters

Avant cette finale, le Nigérian Raymond Ekevwo (10''20), le Libérien Emmanuel Matadi (10''28) et l'Ivoirien Arthur Cissé (10''34) ont été éliminés en demies.

SAUT EN LONGUEUR (H): MANYONGA TERMINE AU PIED DU PODIUM

Premier champion du monde venu d'Afrique sur le saut en longueur en 2017, Luvo Manyonga échoue cette fois à la 4e place. Avec un meilleur saut à 8.28m, le Sud-Africain termine loin du nouveau champion, le Jamaïcain Tajay Gayle et sa marque de 8.69m. L'Américain Jeff Henderson est 2e avec 8.39m. Le Cubain Juan Miguel Echevarria a pris le bronze avec 8.34m, soit 6cm de mieux que Manyonga. Ruswahl Samaai, l'autre Sud-Africain en lice en finale, est 5e avec 8.23m.

10.000M (F): HASSAN SACREE POUR LES PAYS-BAS (ET AUSSI POUR L'ETHIOPIE)

La polyvalente Sifan Hassan, à l'aise aussi bien en demi-fond qu'en fond, a remporté la finale du 10.000m en prenant la tête de la course à moins de deux tours de l'arrivée. Plus en jambes que ses adversaires, l'athlète de 26 ans n'a pu être rattrapée et s'est imposée en signant la meilleure performance mondiale de l'année (30'17''62).

C'est la première fois depuis les Mondiaux de Göteborg en Suède en 1995 que le titre de championne du monde du 10.000m ne revient pas à une Ethiopienne ou à une Kényane. Toutefois, Sifan Hassan est née en Ethiopie et a représenté son pays jusqu'en 2013 avant d'être naturalisée néerlandaise. L'Ethiopienne Letesenbet Gidey est vice-championne du monde, la Kényane Agnes Jebet Tirop termine à la 3e place.

Sifan Hassan, Ethiopienne naturalisée néerlandaise, fête son titre sur 10.000m avec les deux drapeaux. Ibraheem Al Omari/Reuters

800M (F): QUATRE AFRICAINES EN FINALE

Elles seront quatre, lundi 30 septembre, à briguer la succession de Caster Semenya, privée de ces Mondiaux. Lors des demi-finales du 800m disputées samedi, quatre des sept athlètes africaines se sont qualifiées pour la finale. Mention spéciale à l'Ougandaise Halima Nakaayi, qui a réalisé le meilleur temps des demies et son meilleur temps de la saison (1'59''35). Sa compatriote Winnie Nanyondo (1'59''75) en sera aussi, tout comme la Kényane Eunice Jepkoech Sum (2'00''10) et la Marocaine Rababe Arafi (2'00''80). En revanche, ce n'est pas passé pour la Marocaine Halima Hachlaf, l'Ethiopienne Diribe Welteji et la Béninoise Noélie Yarigo.

100M (F): TA LOU SIGNE UNE GROSSE PERFORMANCE

Les séries du 100m ont permis à trois sprinteuses d'Afrique de se qualifier pour les demi-finales, qui auront lieu dimanche 29 septembre. Marie-Josée Ta Lou a fait forte impression en remportant sa série 10''85. L'Ivoirienne a égalé son record personnel. Sa compatriote Murielle Ahouré est aussi qualifiée avec son temps de 11''05. La Gambienne Gina Bass disputera aussi les demi-finales (11''25). Toutes devront être très fortes pour tenter de déstabiliser la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, qualifiée en 10''80.

800M (H): AMOS FORFAIT

Coup dur pour Nijel Amos, qui était l'un des grands favoris sur 800m. Le Botswanais, vice-champion olympique en 2012, a dû déclarer forfait à quelques heures des séries en raison d'une blessure au tendon d'Achille du pied gauche.

Les Kényans Emmanuel Kipkurui Korir (1'45''16), Ferguson Cheruiyot Rotich (1'45''98) et Ngeno Kipngetich (1'46''07), les Marocain Mostafa Smaili (1'45''27) et Oussama Nabil (1'46''17), le Tunisien Abdessalem Ayouni (1'46''09) et le Sud-Africain Tshepo Tshite (1'46''54) ont validé leur billet pour les demi-finales prévues dimanche 29 septembre.

400M HAIES (H): LAHOULOU SEUL EN FINALE

Champion d'Afrique en 2018 et vainqueur aux Jeux africains 2019, l'Algérien Abdelmalik Lahoulou sera le seul Africain présent en finale du 400m haies lundi 30 septembre. Le spécialiste s'est qualifié ce samedi, contrairement au Nigérian Rilwan Alowonle et au Tunisien Mohamed Touati.

RELAIS 4X400M (MIXTE): LE KENYA ELIMINE

Pas de finale pour Alphas Leken Kishoyian, Gladys Musyoki, Mary Moraa et Alexander Lerionka Sampao. Le quator kényan n'a pas réussi à se qualifier lors des séries avec son temps de 3'17''09.