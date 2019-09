Cyclisme: le Danois Pedersen champion du monde sur route

Mads Pedersen, 23 ans, est devenu champion du monde de cyclisme sur route ce dimanche 29 septembre au Royaume-Uni, dans le Yorkshire. Le Danois, dans des conditions éprouvantes et sous la pluie, a pris le meilleur sur l'Italien Matteo Trentin dans les 50 derniers mètres et s'est imposé en 6 heures, 27 minutes et 28 secondes. Le Suisse Stefan Küng a pris la troisième place de la course en ligne. Les conditions climatiques ont provoqué nombre d'abandons, dont celui du tenant du titre, l'Espagnol Alejandro Valverde, et le parcours a été raccourci d'une vingtaine de kilomètres. Sur les 197 coureurs au départ, seulement 46 sont allés jusqu'au bout.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui s'avançait avec le costume de favori, a été victime d'une défaillance à 12 kilomètres de l'arrivée et a finalement franchi la ligne en 43e position, avec presque 11 minutes de retard sur le vainqueur. Mads Pedersen est le premier coureur du Danemark sacré champion du monde. « C'est une journée incroyable ! On ne s'attendait pas à ça quand on est parti ce matin. Tous les coureurs rêvent de porter ce maillot », a confié le vainqueur.