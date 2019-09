Mondial de volley (F): le Kenya bat le Cameroun, qui termine avec 11 défaites

La 13e Coupe du monde féminine de volley-ball s'est terminée au Japon ce dimanche 29 septembre avec le sacre de la Chine, nation la plus titée (5 victoires) et qui conserve sa couronne, devant les États-Unis et la Russie. Pour leur dernier match de la compétition, le Kénya et le Cameroun se sont affrontés. Et ce sont les Kényanes qui l'ont emporté trois sets à un (25-15- 26-27, 14-25, 25-21). Avec une victoire, 10 défaites et 3 points, le Kenya termine à la 11e et avant-dernière place derrière l'Argentine (2 victoires, 9 défaites et 5 points). Le Cameroun termine bon dernier avec 11 défaites et 2 points.