Mondial de rugby: victoire bonifiée de la France face aux États-Unis

Les Bleus ont gravi la deuxième marche vers les quarts de finale après une victoire face aux États-Unis dans le petit stade de Fukuoka planté au milieu d'un bois. « Il faudra être hyper vigilant », avait prévenu Louis Picamoles, lors de la conférence de presse de veille de match. Le doyen de l’équipe avait aussi parlé de « sérieux, d'humilité et de plaisir ».

Vainqueurs in extremis de l'Argentine (23-21) le 21 septembre, les Français n’avaient pas l’intention de prendre de haut un adversaire censé être plus faible. Ils avaient raison, car l'échec face aux Tonga lors du Mondial-2011 (19-14) est encore dans toutes les têtes. Et la défaite contre les Fidji il y a presque une année (21-14 en novembre) ne permet pas à cette équipe des Bleus renouvelée aux trois quarts d’arriver en terrain conquis dans l'arène de Fukuoka. La maigre victoire face à l’Argentine ne rassure pas non plus.

Premier essai en Bleu pour Jefferson Poirot

Il faut dire que malgré deux essais en 25 minutes lors de la première période (Huget à la 6e minute et Raka à la 24e minute), les Bleus, trop pénalisés et brouillons, étaient à portée de fusil au retour des vestiaires (12-6). Les Français ont même commencé à trembler après une pénalité de MacGinty de 23 mètres à gauche des poteaux (12-9) après l’heure de jeu (64e).

Juste après, Gaël Fickou donne de l’air avec le troisième essai des Bleus transformé par Camille Lopez (19-9). Finalement, Baptiste Serin, à dix minutes de la fin de la rencontre, remet la France dans le bon sens avec un quatrième essai synonyme de bonus offensif. Les Bleus terminent sur une bonne note après le premier essai en équipe de France de Jefferson Poirot. Mais pas de quoi faire oublier une rencontre où les Bleus ont multiplié les imprécisions avec 18 ballons perdus.

C'est vrai, les Français ont finalement fait la différence en fin de match, où ils ont inscrit trois de leur cinq essais. Ce qui n'a pas vraiment satisfait le sélectionneur Jacques Brunel. « Il y a du boulot, il y a encore pas mal de boulot, c'est net. On a eu du mal à maîtriser cette partie, on a fait beaucoup d'erreurs, on a été destabilisés, déséquilibrés », a-t-il déclaré sur TFI à la fin de la rencontre.

Le XV de France poursuit sa route invaincu dans la poule C et affrontera les Tonga dimanche, avant de défier l'Angleterre samedi 12 octobre.