Mondiaux de gymnastique: la France et Samir Aït-Saïd à la conquête de Tokyo 2020

Avant la course aux médailles mondiales de Tokyo 2020, les Championnats du monde de gymnastique artistique délivrent les neuf derniers sésames olympiques par équipe dès les qualifications lors des Mondiaux qui se déroulent à Stuttgart. Ce sera donc l'objectif numéro 1 des gymnastes français, dont un certain Samir Aït Saïd.

Le choc de Rio 2016 toujours en tête

Personne n’a oublié ce jeune homme que le monde entier a découvert en 2016, lors des Jeux olympiques de Rio. L’image de sa jambe brisée après un saut avait fait le tour du monde alors qu’il avait réussi à se qualifier pour la finale des anneaux et pouvait prétendre à une médaille olympique. Le coup du sort pour celui qui en 2012, lors des Championnats d'Europe en France, avait vu son premier rêve olympique s’envoler au saut, après une triple fracture du plateau tibial.

Et le gymnaste qui a grandi en banlieue parisienne et qui s’entraîne désormais du côté d’Antibes n’a rien perdu de sa passion et de son désir d’or olympique malgré trois années compliquées depuis son aventure brésilienne. « On va chercher une qualification par équipe et aussi individuelle », précise à RFI Samir Aït Saïd, qui va participer au saut, au sol et aux anneaux le dimanche 6 octobre.

« Mon but évidemment c’est de qualifier l’équipe de France pour Tokyo, avance sextuple médaillé européen, la moitié aux anneaux. Avec la série de blessures, c’est une difficulté à prendre en compte. » Le groupe masculin est privé de certains éléments comme Augis retraité, et Gobaux et Degouy absents pour cause de blessures. L'autre pilier bleu, Cyril Tommasone, vice-champion d'Europe en titre aux arçons, sera engagé sur son agrès de prédilection, ainsi qu'aux barres parallèles et à la barre fixe.

Lors des Internationaux de France en septembre, Samir Aït Saïd a remporté l’or en terminant ex-aequo avec l’Égyptien Ali Zahran. Un moment important dans la vie du garçon, qui évoluait à Paris pour la première fois sans le regard de son père décédé récemment. Malgré les épreuves, l’ancien pensionnaire de l’Insep est déterminé à vivre une nouvelle fois la folie olympique. Il annonce même poursuivre sa carrière jusqu’à Paris 2024 : « Il faut toujours y croire, s’accrocher. »

« Ma détermination est encore plus forte »

Samir Aït Said qui a terminé ses études de kinésithérapeute et avait débuté par un emploi à temps partiel a même démissionné pour ne pas mettre en danger sa carrière de gymnaste même si sa situation financière reste délicate. Jusqu’au mois de décembre, Samir Aït Said bénéficie du Pacte de performance (soutenu par le ministère des Sports visant à garantir aux athlètes membres des équipes de France olympiques et paralympiques, un niveau de ressources décent, pour envisager leur double projet sportif et professionnel, en toute sérénité) jusqu’en décembre 2019. Ensuite c’est un peu le flou artistique jusqu’à Tokyo même si sa fédération est toujours prête à l’aider.

« Je me sens de mieux en mieux. Je dois être le plus fort possible pour rapporter le plus de points ce week-end », raconte le natif de Champigny-sur-Marne qui a l’impression que Rio n’est pas si loin. « Ma détermination est encore plus forte. Les problèmes que j’ai eus ne me font pas baisser les bras. J’arrêtais uniquement lorsque tous mes objectifs auront été atteints. Cette médaille olympique, je vais aller la chercher. » Son talent et sa détermination infaillible restent les armes qui permettront à Samir Aït Saïd de se rapprocher du « pays du soleil levant ».

Les modalités de qualification olympique

♦ Par équipes : les trois nations montées sur le podium du concours par équipes aux Mondiaux-2018 sont déjà qualifiées pour les JO-2020. Il s'agit des États-Unis, de la Russie et de la Chine côté dames ; et de la Chine, de la Russie et du Japon côté messieurs. Les neuf billets restants sont attribués à l'issue des qualifications des Mondiaux-2019. Soit 36 billets, côté dames comme côté messieurs.

♦ En individuel : vingt billets à l'issue des qualifications du concours général dames et douze à l'issue des qualifications du concours général messieurs, hors gymnastes dont le pays est qualifié par équipe et dans la limite d'un maximum par nation. Et jusqu'à trois gymnastes qualifiés par agrès à l'issue des finales (soit jusqu'à douze billets côté dames, dix-huit côté messieurs), hors athlètes dont le pays est qualifié par équipe et dans la limite de trois maximum par nation tous agrès confondus. Sinon, le quota est réalloué via le concours général.

♦ Les derniers billets qualificatifs seront délivrés via la Coupe du monde par appareil 2018-2020, la Coupe du monde du concours général 2020 et les championnats continentaux 2020.

La sélection française

DAMES : Marine Boyer, Lorette Charpy, Mélanie De Jesus Dos Santos, Aline Friess, Claire Pontlevoy, Célia Serber

MESSIEURS : Samir Aït Saïd, Antoine Borello, Loris Frasca, Julien Saleur, Cyril Tommasone

Remplaçant: Kevin Antoniotti