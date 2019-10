Real Madrid: Areola-Courtois, la concurrence fait rage

Arrivé en toute fin de mercato en prêt du PSG, Alphonse Areola n’est pas venu au Real Madrid pour se contenter d’être la doublure de Thibaut Courtois. Le gardien français veut bousculer la hiérarchie, et la méforme de son coéquipier belge combinée aux résultats décevants relance la course au poste de numéro un.

Le 2 septembre dernier, avant que les Bleus n’affrontent l’Albanie (4-1) et Andorre (3-0) en éliminatoires de l’Euro 2020, Didier Deschamps avait prévenu Alphonse Areola, qui s’apprêtait à s’engager au Real Madrid. « S’il ne joue pas du tout, forcément, ça peut devenir problématique. On verra d’ici au prochain rassemblement au mois d’octobre ce qu’il aura fait ou pas fait. Et je prendrai une décision », avait déclaré le sélectionneur.

Alphonse Areola peut être rassuré. Il fait bien partie du groupe qui doit jouer contre l’Islande (le 11 octobre) et contre la Turquie (le 14 octobre). Didier Deschamps peut aussi être satisfait. Car oui, au Real Madrid, le gardien a du temps de jeu.

Areola n’est pas venu pour rester dans l’ombre

Ce samedi 5 octobre, le Français sera titulaire face à Grenade lors de la 8e journée de Liga. Ce sera sa troisième apparition dans la cage madrilène. Pas mal, pour un joueur recruté pour être avant tout, officieusement, une alternative à ce poste derrière Thibaut Courtois. Le Belge, malade, ne peut pas tenir sa place face au promu.

La situation de Courtois est devenue très inconfortable depuis quelque temps. Déjà, la saison dernière, des critiques s’élevaient en Espagne à propos des prestations de l’ancien joueur de Chelsea. Durant l’été 2018, le Real Madrid s’attachait les services du meilleur gardien de la dernière Coupe du monde pour près de 40 millions d’euros. Le géant d’1,99m rejoignait la Maison Blanche pour en devenir le gardien numéro un.

Seulement voilà : son arrivée a délogé Keylor Navas, qui était titulaire depuis 2015 (et le départ de la légende Iker Casillas) avec un certain succès. Malgré l’irritation du Costaricien, malgré une saison 2018-2019 ratée et malgré le soutien du public qui voulait que Navas ait davantage sa chance, Courtois est resté indéboulonnable. Résultat, début septembre, Keylor Navas a fait ses valises direction le PSG, tandis qu’Alphonse Areola faisait le chemin inverse avec cette information donnée : le titulaire, c’est Courtois. D'où l'avertissement de Deschamps.

Alphonse Areola lors de son premier match en Ligue des champions sous le maillot du Real Madrid, le 1er octobre 2019. Sergio Perez/Reuters

La situation n’a pourtant pas effrayé le joueur qui a déjà joué en Liga, à Villarreal en 2015-2016. Respectueux mais ambitieux, Alphonse Areola a rapidement donné le ton : « S’il y a une hiérarchie bien établie, à moi de répondre présent quand on me la donnera. (…) A moi d’être bon tous les jours et de montrer ce que je vaux. Je ferai tout ce qu’il faudra pour être prêt. Si les choses se présentant à moi, à moi d’être là. »

« Personne n’est indiscutable »

L’occasion s’est vite présentée pour le gardien champion du monde. Le 25 septembre, Zinedine Zidane a offert à Alphonse Areola sa première titularisation en Liga, contre Osasuna. Il s’agissait d’une volonté de l’entraîneur, qui voulait faire tourner en partie son effectif. Bonne tactique, car le Real a gagné et Areola a gardé sa cage inviolée (2-0).

La deuxième apparition d’Areola, par contre, a été largement plus commentée. C’était mardi 1er octobre contre le Club Bruges en Ligue des champions. A la pause, les Merengue étaient menés 0-2 par les Belges, avec notamment un premier but gag encaissé par Thibaut Courtois. Pour les 45 dernières minutes, Zidane a remplacé le Belge par le Français. Et son Real n’a pas cédé à nouveau et a arraché le nul (2-2).

Rapidement, le Real Madrid a mis les points sur les i : il ne s’agissait pas d’un remplacement sanctionnant la prestation décevante de Thibaut Courtois. Non, le Belge souffrait d’une gastro-entérite et d'une déshydratation et était donc diminué. C’est d’ailleurs pour cela qu’Alponse Areola sera encore titulaire contre Grenade. Son coéquipier n’est pas remis.

Thibaut Courtois a encaissé deux buts, dont un gag, face au Club Bruges le 1er octobre 2019. Oscar Del Pozo/AFP

Cela n’a pas empêché les rumeurs de courir ces derniers jours. L’institution madrilène a dû monter au créneau encore pour démentir les informations faisant état d’un Thibaut Courtois en proie à l’anxiété. Vendredi, Zinedine Zidane, agacé, a repris un journaliste qui lui demandait pourquoi Courtois était indiscutable. « Personne n’est indiscutable. Ni Courtois, ni un autre », a répliqué le coach. Une affirmation à ne pas prendre à la légère.

Les prochaines semaines montreront si la hiérarchie est vraiment remise en cause au Real Madrid. Le début de saison compliqué du club ne plaide pas en faveur du Belge, qui n’a gardé sa cage inviolée qu’une fois en 8 matches pour 11 buts encaissés. Alphonse Areola a peut-être une chance à saisir, surtout s’il reste hermétique et si les résultats du Real s’améliorent par la même occasion.