Foot: ces matches des «Bleus» où la (géo)politique s’est invitée

Italie – France, en 1912

Au tout début du XXe siècle, l’équipe de France de football joue contre un nombre très restreint d’adversaire, essentiellement des voisins européens. Les « Bleus » affrontent régulièrement les Italiens, notamment. Mais la rencontre du 17 mars 1912 se déroule dans un climat de « chauvinisme italien » (journal L’Auto) plus prononcé que d’habitude. Les visiteurs sont régulièrement conspués par le public turinois, et ce pas seulement parce qu’ils s’y imposent 4-3. La cause ? Des tensions diplomatiques entre les deux pays. En pleine guerre italo-turque, en début d’année, deux bateaux français (Carthage et Manouba), suspectés par Rome d’apporter du soutien à l’Empire ottoman, ont été arraisonnés par la marine italienne.

France-Allemagne, en 1931

Le tout premier France-Allemagne, qui se déroule à Paris le 15 mars 1931, est remporté par les Français 1-0. En plein Entre-deux-guerres, la tension reste vive entre deux des principaux belligérants de la Première guerre mondiale. Mais, la partie, qui se déroule à Colombes (région parisienne), ne donne visiblement pas lieu à un déferlement de nationalisme, à en croire Lucien Gamblin dans le quotidien L’Auto. « La petite cité au nom prédestiné, submergée par une invasion pacifique, a sanctionné le fait que l’Europe est en paix. On disait… On craignait… Rien ! Sport et dignité ! »

France-RFA, en 1952

Il aura fallu attendre sept ans après la fin de la Seconde guerre mondiale, pour que Français et Allemands se défient à nouveau sur un terrain de football. C’est le 5 octobre 1952 à Colombes que les tricolores disposent de la RFA 3-1. La charge dramatique et symbolique du match est renforcée par le fait qu’il s’agit de la toute première rencontre des « Bleus » retransmise en direct à la télévision. « Même les oiseaux ont chanté la Marseillaise », assurera plus tard le défenseur Antoine Bonifaci au journaliste Bernard Molinari.

URSS-France, en 1955

C’est la première rencontre entre les deux équipes. Les « Bleus » n’avaient pas non plus rencontré la Russie, avant la formation de l’Union soviétique. Les voilà à Moscou, en pleine Guerre froide, sous les yeux des actrices françaises Nicole Courcel, Dany Robin, Danielle Darrieux et ceux du comédien Gérard Philippe, venues pour la Semaine du cinéma français en URSS et présents au stade. « Speeches de bienvenue pendant lesquels nos joueurs sont transis de froid, hymnes nationaux, remise des bouquets. Le stade est plein à craquer. Sous les immenses portraits de Lénine et de Staline on lit, écrit en caractères rouges : "Salut aux sportifs de France." Les haut-parleurs annoncent que Gérard Philipe donnera le coup d'envoi. À cette nouvelle une immense clameur emplit le stade », narre Jean de Baroncelli dans Le Monde.

Argentine-France, en 1978

La Coupe du monde est organisée au pays de Jorge Videla. De nombreux intellectuels et militants, français notamment, appellent au boycott du tournoi. Les « Bleus » doivent justement affronter la sélection argentine au premier tour. L’attaquant Dominique Rocheteau souhaite une action symbolique, mais il est visiblement le seul à vouloir manifester contre la dictature. Le sélectionneur de l’équipe de France, Michel Hidalgo, lui, a failli être victime d'un rapt, près de Bordeaux, quelques jours avant le départ pour Buenos Aires. Dans un communiqué, les ravisseurs affirment avoir voulu « attirer l’attention sur l’hypocrite complicité de la France qui fournit du matériel militaire à l’Argentine ».

France-Algérie, en 2001

L’équipe de France redescend à peine de son nuage post-victoire à la Coupe du monde 1998 et à l’Euro 2000. La Fédération française de football souhaite organiser un match symbolique face à la sélection algérienne, à Saint-Denis, et ce quatre décennies après la fin de la Guerre d’Algérie. La superstar française d’origine algérienne, Zinédine Zidane, réclame avant la rencontre : « J'espère que, sur le terrain, il y aura du spectacle pour tout le monde, pour nous les Français, pour nous aussi les Algériens. Et qu'on ne parle que de football. C'est le plus important. » Raté. La Marseillaise est sifflée. À la 75e minute, des spectateurs envahissent la pelouse du Stade de France. Le foot tricolore est rattrapé par le passé colonial de son pays et les problèmes d’intégration.