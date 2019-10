Ligue des champions: face à Bruges, le Paris Saint-Germain continue de briller

Le Paris Saint-Germain voulait poursuivre son sans-faute et s’ouvrir la voie vers les huitièmes de finale après seulement trois journées en phase de poules. Avec 6 points, le PSG caracolait en en tête de son groupe, après sa brillante victoire inaugurale contre le Real Madrid (3-0), puis le succès difficile acquis à Istanbul sur le terrain hostile de Galatasaray (1-0).

Angel Di Maria encore au top

Sans Neymar, et les attaquants stars Kylian Mbappé et Edinson Cavani sur le banc, le PSG a débuté la rencontre de la meilleure des manières grâce à l’Argentin Angel Di Maria. A 31 ans, l’international argentin semble être sur un nuage depuis le début de saison. Brillant contre Madrid et Galatasaray, l'ange parisien a inscrit le week-end dernier à Nice ses 6e et 7e buts de la saison, dont un lob réalisé en pleine course.

Face à Bruges, Di Maria s’illustre dès le début de la rencontre en passeur. Après un contrôle de la tête et un centre du gauche de l’ancien joueur de Manchester United, son compatriote Icardi n’a plus qu’à pousser le ballon et tromper le gardien alors que la défense belge est à la rue (7e). Di Maria rate le cadre et la balle de break à la 14e minute.

Du grand Mbappé

Kylian Mbappé était entré en fin de match vendredi dernier face à Nice pour rapidement marquer son premier but depuis le 11 août. Face à Bruges, il n’a pas attendu très longtemps pour mettre les Parisiens à l’abri après avoir remplacé le Camerounais Choup-Moting à la 52e minute. L’ancien joueur de Monaco met la balle au fond des filets à la 61e minute et Icardi se fend d’un doublé juste après grâce à une passe décisive de... Kilian Mbappé (63e). Mbappé enfonce le clou avec deux buts en fin de rencontre (79e et 83e).

Le Paris Saint-Germain pouvait filer en huitièmes de finale dès ce soir si le Real Madrid et Galatasaray faisaient match nul. Les Madrilènes ont arraché la victoire en Turquie (1-0).