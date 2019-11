Boxe: Tyson Fury s’attaque au MMA et veut McGregor comme coach

Qu’est-ce qui fait courir Tyson Fury ? Le champion du monde IBF, WBA, WBO et IBO, invaincu en 28 combats (27 victoires, 1 nul), a visiblement encore soif de conquêtes. Après avoir fait ses débuts au catch en WWE le 31 octobre dernier en…Arabie saoudite, le boxeur de 31 ans veut désormais se frotter à l’univers du MMA. Il y a quelques jours sur le site britannique Skysport, Tyson Fury a déclaré: « J’ai quelque chose de grand à venir après la WWE, encore plus grand que cela. Nous pourrions voir Tyson Fury faire ses débuts au MMA cette année. Tyson Fury prend les commandes. »

Le champion du monde de boxe, qui aime parler de lui à la troisième personne, est habitué aux déclarations fracassantes. Star controversée, ses sorties sexistes, antisémites ou homophobes sont souvent décriées. En 2015, plus de 100 000 personnes avaient même signé une pétition en Angleterre pour demander à la BBC de retirer Fury de la liste des prétendants au titre de sportif de l’année. Pour autant, le natif de Manchester sait faire parler de lui et électriser les foules.

Mc Gregor « prêt à m’entraîner »

Cette annonce de rejoindre la MMA, de plus en plus populaire, participe sûrement à recherche de notoriété encore plus forte et conquérir au-delà de l’univers de la boxe où il est loin de faire l’unanimité autant à cause de son style que de son caractère.

On ne sait pas quand l’entrée en MMA sera officielle pour Tyson Fury, mais il compte bien voir les projecteurs se tourner vers lui au moment de relever ce nouveau défi. Opération de com ? Soif de notoriété ? Recherche supplémentaire de gains ? Celui qui s'est surnommé « The gypsy King », voit en grand et compte sur la star du MMA Conor Mc Gregor pour l’entraîner. « J’ai parlé à Conor à ce sujet. Il est prêt à m’entraîner. Ça va être bon. Il vient de dire que dès que je serais prêt, je pourrais venir à Dublin. Je suis très impatient, je vais accepter sa proposition », révèle Fury dans l’entretien avec Skysport.

La future collaboration entre les deux stars, d’origine irlandaise, a de quoi séduire les fans de sport de combat qui salivent déjà à l’idée de voir Fury dans la cage. A suivre...