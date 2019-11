Bundesliga: le Bayern écrase Dortmund avec un Lewandowski divin

Une semaine après s’être séparé de son entraîneur Niko Kovac, le Bayern Munich rebondit spectaculairement en championnat avec cette correction infligée au Borussia Dortmund (4-0) samedi. Robert Lewandowski, auteur d’un doublé, ne faiblit pas et enchaîne records et statistiques ahurissantes.

Un joli cadeau d’adieu à Uli Hoeness. L’ancien attaquant, qui va céder ses postes de président et président du conseil de surveillance du Bayern Munich à Herbert Hainer le 15 novembre, a eu droit à un feu d’artifice samedi 9 novembre à l’Allianz-Arena. Dans son antre, le champion d’Allemagne n’a fait qu’une bouchée du Borussia Dortmund (4-0) lors de la 11e journée de Bundesliga.

Une semaine parfaite

La période de crise n’a pas la même violence, selon le club où l’on se trouve. Dimanche dernier, quelques heures après une lourde et historique défaite à Francfort (5-1), Niko Kovac était renvoyé de son poste d’entraîneur. Les motifs : manque de résultats et performances décevantes.

Six jours après, le Bayern va bien mieux. Mercredi, il a battu l’Olympiacos en Ligue des champions, compétition où il ne laisse que très peu de place à la concurrence dans la phase de groupes (quatre matches, quatre victoires, 15 buts marqués au total dont une victoire 7-2 sur le terrain de Tottenham, qualification déjà acquise pour les huitièmes de finale). Et ce samedi donc, le Borussia Dortmund a sombré sous les vagues bavaroises. Un « Klassiker » (« Classique ») dont le grand homme est, une fois de plus, Robert Lewandowski.

Lewandowski voit double

Affronter son ancien club (où il a marqué 103 buts en 187 matches disputés entre 2010 et 2014) n’est pas un problème pour le Polonais. Lui n’a que le but en tête. Et Dortmund peut en témoigner… comme toutes les équipes qui ont croisé la route du Bayern cette saison, en fait. Le festival du buteur en série, Munichois depuis 2014, a commencé après le premier quart d’heure.

Thomas Müller et Robert Lewandowski fêtent le festival du Bayern contre Dortmund (4-0), le 9 novembre 2019. Andreas Gebert/Reuters

Lewandowski a ouvert le score d’une tête plongeante à la 17e minute, sur un centre de Benjamin Pavard. Son coéquipier Serge Gnabry a fait le break (47e), puis le n°9 a éteint tout suspense en marquant le but du 3-0 de près (76e). Un dernier but a été inscrit à la 80e minute par Mats Hummels, contre son camp. Revoilà le Bayern sur la troisième marche du podium en championnat, devant Dortmund et à seulement un point du leader, le Borussia Mönchengladbach.

Le Polonais marque à chaque match et repousse encore les limites

Les statistiques du Polonais sont aussi affolantes qu’inédites. C’est très simple : depuis le début de la saison, et en dépit de la « crise » que traverse le club, Robert Lewandowski marque à chaque match. Avant lui, aucun joueur n’avait réussi à inscrire au moins un but lors de chacune des onze premières journées de Bundesliga. L’attaquant de 31 ans caracole en tête du classement des buteurs du championnat avec 16 réalisations en 11 matches. Toutes compétitions confondues, Lewandowski en est à 23 buts en 18 matches.

En attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur – l’intérim est assuré par Hans-Dieter Flick –, le Bayern Munich peut dormir sur ses deux oreilles : les quêtes domestiques et européenne sont toujours d’actualité, grâce à la machine Robert Lewandowski, qui n’est plus qu’à un but d’égaler le troisième meilleur buteur de l’histoire du club (214 pour le Polonais contre 2015 pour Rainer Ohlhauser, 218 pour Karl-Heinz Rummenigge et 564 pour Gerd Müller).