Ligue des champions: le PSG arrache le nul à Madrid

Pour être sûr de terminer premier de la poule A, le Paris Saint-Germain ne devait pas perdre sur la pelouse du Real Madrid ce mardi 26 novembre. C’est chose faite. Sans être séduisant et en étant parfois inquiétant, le PSG ramène de Santiago Bernabeu un match nul heureux (2-2). Le Real Madrid, qualifié avant la rencontre a longtemps malmené cette équipe parisienne.

À la fois timides et apathiques, les Parisiens ont concédé rapidement l’ouverture du score sur une action amorcée par Eden Hazard, côté gauche : le Belge lance côté droit Federico Valverde qui combine avec Dani Carvajal avant de servir Isco dont la reprise heurte le poteau, mais Karim Benzema rôde et vient conclure cette belle action (17e). En renard des surfaces, l’attaquant français inscrit son 63e but en Ligue des champions et met fin à l’invincibilité de Keylor Navas qui n’avait pas pris de but cette saison dans la compétition.

L'attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema buteur face au PSG en Ligue des champions le 26 novembre 2019. REUTERS/Sergio Perez

Mené, le PSG, au petit trot, n’a jamais vraiment réagi. Au contraire, après l’ouverture du score on était plus proche du 2-0 que du 1-1 avec deux frappes lointaines de Toni Kroos et une tentative de Dani Carvajal obligeant Keylor Navas à faire trois parades avant le fait du match...

L’assistance vidéo annule un but au PSG

Juste avant la pause, sur une des seules incursions parisiennes en première période, Mauro Icardi est fauché par Thibaut Courtois dans la surface. L’arbitre désigne logiquement le point de pénalty et exclut le gardien belge du Real. Sauf qu’après visionnage de la vidéo, le sifflet portugais décide de revenir sur sa décision pour une poussette d’Idrissa Gana Gueye sur Marcelo… au milieu du terrain au départ de l’action. De quoi passablement énervé les joueurs et le banc parisien et apporté de l’eau au moulin des détracteurs de l’assistance vidéo.

Le PSG s'en sort bien

Au retour des vestiaires, Neymar a remplacé Gueye pour apporter davantage de percussions mais c’est une nouvelle fois Navas qui s’est montré décisif d’entrée en repoussant une frappe à bout portant de Benzema. Le PSG, toujours aussi timide et coupé en deux subit concède logiquement un deuxième but d’une tête piquée de Karim Benzema sur un centre de Marcelo (79e) avant, enfin, de se rebiffer.

Bien aidé par Raphaël Varane et Thibaut Courtois, Kylian Mbappé vient réduire l’écart, à la réception d’un centre à ras de terre de Thomas Meunier. 2-1 à la 81e minute puis 2-2 deux minutes plus tard : sur un centre de Juan Bernat, le ballon revient dans les pieds de Pablo Sarabia qui, sans contrôle, dépose le ballon dans la lucarne. Le PSG revient de Madrid avec un match nul et s’en sort très bien tant les Parisiens ont été inoffensifs et sans idées pendant plus d’une heure. Le Real Madrid qui a longtemps dominé, touchant même le poteau dans le temps additionnel, n’a pas eu sa revanche après la défaite 3-0 à Paris.