Ligue des champions: Paris hérite de Dortmund et Lyon de la Juve en huitièmes

Le Paris Saint-Germain affrontera Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des champions, tandis que Lyon a hérité de la redoutable Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, lors du tirage au sort lundi 16 décembre au siège de l'UEFA.

Le PSG connaît donc son adversaire en huitièmes de finale. Le Borussia Dortmund est l'ancien club de Thomas Tuchel, désormais entraîneur parisien. Paris a réussi à éviter l'Atlético Madrid et Tottenham, le finaliste sortant autoproclamé adversaire le plus dangereux du chapeau 2 par le biais de son entraîneur José Mourinho. Si Dortmund, irrégulier aussi bien en C1 qu'en Bundesliga cette saison, parait être un tirage séduisant sur le papier, il sera quand même périlleux d'aller chercher un résultat dans son enceinte de la Ruhr, connue mondialement pour son ambiance et son « mur jaune ». Le PSG a été incapable de passer le cap des huitièmes de finale depuis 2016.

Lyon, sans Memphis Depay et son espoir Jeff Reine-Adélaïde

Pour Lyon, sans Memphis Depay et son espoir Jeff Reine-Adélaïde, blessés, le match aller aura lieu au Groupama Stadium, les 18-19 février ou 25-26 février, et le retour au Juventus Stadium, les 10-11 mars ou 17-18 mars 2020. Le leader du championnat d'Italie a terminé premier de son groupe et invaincu (5 victoires, 1 nul) devant l'Atlético de Madrid. Le club lyonnais est condamné à l'exploit contre le champion d'Italie sortant. « C'est un tirage très difficile. Ils sont archi-favoris de ce match-là. C'est la meilleure défense de la Champions League jusqu'à maintenant, c'est le premier du championnat d'Italie, ils ont le meilleur buteur avec Ronaldo », a commenté le directeur sportif lyonnais Juninho. Et d'ajouter : « On sait qu'ils sont favoris, mais ce n'est jamais perdu d'avance, donc on va essayer de donner le meilleur le moment venu, surtout le match à la maison, on va essayer de faire quelque chose. »

La grande affiche ces huitièmes de finale opposera le Real Madrid, détenteur du record de victoires dans la prestigieuse compétition européenne, à Manchester City. Parmi les autres chocs au programme, Chelsea sera opposé au Bayern Munich, Tottenham à Leipzig, Naples au FC Barcelone et Liverpool, tenant du titre, fera face à l’Atlético Madrid. Enfin, l'Atalanta Bergame, invité surprise des huitièmes, défiera Valence.

Les affiches des huitièmes de finale :

Dortmund (ALL)-Paris SG (FRA)

Real Madrid (ESP)-Manchester City (ANG)

Atalanta (ITA)-Valence (ESP)

Atlético Madrid (ESP)-Liverpool (ANG)

Chelsea(ANG)-Bayern Munich (ALL)

Olympique Lyonnais (FRA)-Juventus Turin(ITA)

Tottenham (ANG)-RB Leipzig (ALL)

Naples (ITA)-FC Barcelone (ESP)